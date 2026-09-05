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Путин приказал в течение трех суток не наносить удары по Киеву
Путин приказал в течение трех суток не наносить удары по Киеву
Sputnik Грузия
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его посланники во время визита в Москву представят предложение по прекращению конфликта на Украине 05.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин дал команду прекратить удары по Киеву на трое суток, с полуночи 5 сентября до 8 сентября, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.Это связано с подготовкой контактов с американцами. Сегодня президент встретится с переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, пишет РИА Новости.Песков добавил, что, как сказал глава Белого дома Дональд Трамп, речи о новых идеях по украинскому урегулированию не идет. Он также призвал не делать прогнозов и дождаться встречи.Накануне американский лидер заявил, что его посланники во время визита в Москву представят предложение по прекращению конфликта на Украине. При этом он не раскрыл подробностей инициативы. Во вторник Путин отметил, что Москва открыта к диалогу со всеми, кто этого желает. Президент пояснил, что представители главы Белого дома — всегда желанные гости и Кремль с удовольствием работает с ними. Ранее он подчеркивал, что Россия готова вернуться к переговорам и обсуждению всех деталей и тем, поднятых на Аляске в августе 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, киев, владимир путин
украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, киев, владимир путин
Путин приказал в течение трех суток не наносить удары по Киеву
16:05 05.09.2026 (обновлено: 16:19 05.09.2026)
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его посланники во время визита в Москву представят предложение по прекращению конфликта на Украине
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин дал команду прекратить удары по Киеву на трое суток, с полуночи 5 сентября до 8 сентября, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Это связано с подготовкой контактов с американцами. Сегодня президент встретится с переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, пишет РИА Новости
.
Песков добавил, что, как сказал глава Белого дома Дональд Трамп, речи о новых идеях по украинскому урегулированию не идет. Он также призвал не делать прогнозов и дождаться встречи.
Накануне американский лидер заявил, что его посланники во время визита в Москву представят предложение по прекращению конфликта на Украине. При этом он не раскрыл подробностей инициативы.
Во вторник Путин отметил, что Москва открыта к диалогу со всеми, кто этого желает. Президент пояснил, что представители главы Белого дома — всегда желанные гости и Кремль с удовольствием работает с ними.
Ранее он подчеркивал, что Россия готова вернуться к переговорам и обсуждению всех деталей и тем, поднятых на Аляске в августе 2025 года.