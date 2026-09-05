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Путин проводит переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

Путин проводит переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

Sputnik Грузия

Путин попросил передать Дональду Трампу наилучшие пожелания и слова благодарности 05.09.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.В переговорах также принимают участие помощник российского президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Путин попросил передать Дональду Трампу наилучшие пожелания и слова благодарности.Накануне американский лидер заявил, что его посланники во время визита в Москву представят предложение по прекращению конфликта на Украине. При этом он не раскрыл подробностей инициативы. Во вторник Путин отметил, что Москва открыта к диалогу со всеми, кто этого желает. Президент пояснил, что представители главы Белого дома – всегда желанные гости, и Кремль с удовольствием работает с ними. Ранее он подчеркивал, что Россия готова вернуться к переговорам и обсуждению всех деталей и тем, поднятых на Аляске в августе 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, сша, москва, владимир путин, джаред кушнер, дональд трамп