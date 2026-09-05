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Синоптики предупреждают – в Грузии резко ухудшится погода
Синоптики предупреждают – в Грузии резко ухудшится погода
Sputnik Грузия
Ожидаемые осадки могут вызвать значительный подъем уровня воды в реках 05.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-05T22:23+0400
2026-09-05T22:23+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды на всей территории Грузии в понедельник, 7 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Согласно прогнозу, 7 сентября в Грузии временами ожидаются осадки во всех регионах на западе страны, а на востоке – в Шида Картли, а также в горных и высокогорных районах – местами сильной интенсивности. Кроме того, возможны гроза и град, на море – шторм силой 4–5 баллов. На большей части территории страны, включая Тбилиси, будет дуть сильный западный ветер. Ожидаемые осадки могут вызвать значительный подъем уровня воды в реках, паводки на малых реках, а в холмистых и горных зонах – зарождение и активизацию оползнево-селевых процессов. Уровень опасности оценивается как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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непогода в грузии, погода, грузия, новости, шида картли, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
непогода в грузии, погода, грузия, новости, шида картли, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
Синоптики предупреждают – в Грузии резко ухудшится погода
Ожидаемые осадки могут вызвать значительный подъем уровня воды в реках
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды на всей территории Грузии в понедельник, 7 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Согласно прогнозу, 7 сентября в Грузии временами ожидаются осадки во всех регионах на западе страны, а на востоке – в Шида Картли, а также в горных и высокогорных районах – местами сильной интенсивности.
Кроме того, возможны гроза и град, на море – шторм силой 4–5 баллов. На большей части территории страны, включая Тбилиси, будет дуть сильный западный ветер.
Ожидаемые осадки могут вызвать значительный подъем уровня воды в реках, паводки на малых реках, а в холмистых и горных зонах – зарождение и активизацию оползнево-селевых процессов. Уровень опасности оценивается как средний.