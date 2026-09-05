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В "Грузинской мечте" объяснили конфликт Саакашвили и Мелия природой их партии

В "Грузинской мечте" объяснили конфликт Саакашвили и Мелия природой их партии

Sputnik Грузия

По словам депутата, то, что двое бывших близких соратников по одной тюрьме теперь публично осыпают друг друга оскорблениями, – лучшее доказательство того, во... 05.09.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Нынешнее ожесточенное противостояние между осужденными экс-президентом Михаилом Саакашвили и одним из лидеров "Национального движения" Никой Мелия обусловлено тем, что их партия по своей природе является деструктивной организацией, заявил член большинства парламента Грузии Ираклий Кадагишвили. Волна конфронтации в оппозиции еще больше усилилась после того, как Саакашвили распространил очередное письмо из тюрьмы: он жалуется, что Никанор Мелия, который, по его словам, "когда-то молился на него", теперь каждый раз, когда его выводят в коридор, "выкрикивает из своей камеры во весь голос ругательства в его адрес". Для правящей партии происходящее является еще одним подтверждением истинной природы радикальной оппозиции. По его оценке, инциденты, произошедшие между бывшими соратниками в тюрьме Рустави, и отношения, переросшие во вражду, подтверждают, что разрушение стало главным правилом поведения лидеров этой политической силы. При этом, по словам Ираклия Кадагишвили, причиной конфликта между Михаилом Саакашвили и Никой Мелия могут быть многие причины, в том числе личные обиды.Напомним, на данный момент большинство оппозиционных политиков в Грузии находится под следствием за участие в акциях протеста с нарушением закона и совершение преступных действий в период 2024–2025 годов.Кроме того, в 2025 году правящая партия "Грузинская мечта" подала иск в Конституционный суд против трех оппозиционных партий – "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия – Лело", и потребовала их упразднения на основании нарушения положений Конституции, касающихся свержения конституционного строя и посягательства на независимость Грузии. Позже к списку оппозиционных партий добавили партию "Федералисты".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ника мелия, ираклий кадагишвили