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В Тбилиси задержаны трое иностранцев с крупной партией метадона

В Тбилиси задержаны трое иностранцев с крупной партией метадона

Sputnik Грузия

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо бессрочное заключение 05.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-05T21:22+0400

2026-09-05T21:22+0400

2026-09-05T21:22+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Полиция в разное время задержала в Тбилиси троих иностранных граждан, у которых в ходе обысков изъяли крупную партию наркотических веществ, включая 92 готовых к продаже свертка с метадоном, говорится в сообщении МВД Грузии. Среди задержанных – двое мужчин и одна женщина. Правоохранители в ходе обыска личных вещей и временного жилья обвиняемых в Тбилиси, а также на указанных локациях изъяли в качестве вещественных доказательств наркотики в особо крупном размере, в том числе 92 свертка расфасованного для реализации метадона. Полицией также изъяты материалы, необходимые для фасовки наркотиков. Все задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении и содействии в реализации наркотических средств в особо крупном размере. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики