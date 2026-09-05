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Военные России освободили Куртовку в ДНР
Военные России освободили Куртовку в ДНР
Sputnik Грузия
За сутки в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 205 военнослужащих 05.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-05T13:53+0400
2026-09-05T13:53+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. В ДНР за минувшие сутки российским военнослужащим удалось освободить населенный пункт Куртовка, сообщили в пресс-службе Минобороны России."В результате активных наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Куртовка", – говорится в сообщении."Южная" группировка в течение суток нанесла поражение формированиям девяти бригад и одного штурмового полка ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Дружковки и Веролюбовки в ДНР.Отмечается, что за сутки в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, две бронемашины, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе 155-милиметровую артустановку Paladin американского производства.Также в Минобороны уточнили, что суточные потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции составили около 1390 военнослужащих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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украина, россия, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
украина, россия, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
Военные России освободили Куртовку в ДНР
13:53 05.09.2026 (обновлено: 14:04 05.09.2026)
За сутки в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 205 военнослужащих
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. В ДНР за минувшие сутки российским военнослужащим удалось освободить населенный пункт Куртовка, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"В результате активных наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Куртовка", – говорится в сообщении.
"Южная" группировка в течение суток нанесла поражение формированиям девяти бригад и одного штурмового полка ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Дружковки и Веролюбовки в ДНР.
Отмечается, что за сутки в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, две бронемашины, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе 155-милиметровую артустановку Paladin американского производства.
Также в Минобороны уточнили, что суточные потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции составили около 1390 военнослужащих.