https://sputnik-georgia.ru/20260905/voennye-rossii-osvobodili-kurtovku-v-dnr-300454167.html

Военные России освободили Куртовку в ДНР

Военные России освободили Куртовку в ДНР

Sputnik Грузия

За сутки в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 205 военнослужащих 05.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-05T13:53+0400

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2026-09-05T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. В ДНР за минувшие сутки российским военнослужащим удалось освободить населенный пункт Куртовка, сообщили в пресс-службе Минобороны России."В результате активных наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Куртовка", – говорится в сообщении."Южная" группировка в течение суток нанесла поражение формированиям девяти бригад и одного штурмового полка ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Дружковки и Веролюбовки в ДНР.Отмечается, что за сутки в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, две бронемашины, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе 155-милиметровую артустановку Paladin американского производства.Также в Минобороны уточнили, что суточные потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции составили около 1390 военнослужащих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

украина, россия, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины