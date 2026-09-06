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Я заберу их с собой: Зеленский захотел умереть в компании

Я заберу их с собой: Зеленский захотел умереть в компании

Sputnik Грузия

Следующая цель Украины — закрыть коммерческое воздушное пространство России 06.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-06T14:37+0400

2026-09-06T14:37+0400

2026-09-06T14:37+0400

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Эманации со стороны Киева и его пособников в последние дни свидетельствуют о том, что постепенное, но неуклонное разрушение военно-экономического потенциала Украины вступает в критическую фазу и загнанный в угол киевский недопрезидент принял решение уйти "красиво", пишет колумнист РИА Новости Кирилл Стрельников. Как мы помним, 1 сентября Зеленский объявил, что отныне воздушное пространство над Россией из-за украинских дронов "по факту закрыто" и полеты в нем для западных авиакомпаний "более не безопасны".Этот фортель был поддержан мощной информационной кампанией в западных и прозападных СМИ, где по методичке были изложены одни и те же тезисы и угрозы, а также идентичные цитаты от одной и той же карманной "экспертной организации".Как это часто бывало до этого, финальные тезисы вбросило издание The Wall Street Journal в статье "Следующая цель Украины — закрыть коммерческое воздушное пространство России". Ключевые цитаты, которые должны остаться в голове у читателей: "Огромное количество беспилотников и активность российской ПВО, пытающейся сбить их, создают растущие риски для гражданских самолетов, считают эксперты по авиационной безопасности. <…> Вероятно, это только вопрос времени, когда, по статистике, в этой зоне конфликта и вокруг нее произойдет еще одно катастрофическое событие".При этом в Киеве и Европе не скрывают истинной подоплеки ситуации. В частности, пресс-секретарь Южного командования Вооруженных сил Украины Братчук заявил, что "это уже не просто повторение изолированных, спорадических аварийных оповещений, а переход к постоянному давлению, направленному на паралич гражданского воздушного движения в европейской части Российской Федерации", а британское издание Independent и вообще на голубом глазу признало, что вся эта история была организована потому, что "угроза Украины может вынудить Путина начать переговоры о прекращении конфликта".Президент России Владимир Путин заявил, что угрозы Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе являются "заявкой на государственный терроризм" и "Москва найдет чем ответить, если Киев попытается реализовать эти угрозы".Многие зарубежные обозреватели сошлись на том, что Зеленский в итоге перешел красную черту и своими действиями, по сути, развязал руки российскому руководству. Как написало греческое издание Banking News, "в результате он (Зеленский) дал России дополнительный повод для удара — как ответ на попытку закрыть воздушное пространство".Дело в том, что Украина начала объективно сыпаться, и с большой вероятностью Зеленского скоро прикончат либо свои, либо те же британцы, и приходится блефовать до конца. Как вчера отметило итальянское издание IL Fatto Quotidiano (IFQ), "Украина уже разрушена, но Зеленский ради того, чтобы одержать верх над Россией, не беспокоится даже о риске ядерной войны", где умрут все.Как пишет Bloomberg в статье "Украина готовится к жестокой зиме по милости российских воздушных ударов", у Украины "фактически закончились возможности противоракетной обороны", при этом Россия "использует растущий разрыв, усиливая атаки и добавляя другие виды оружия, такие как гибрид беспилотных летательных аппаратов под названием "Бандероль" и реактивные беспилотники, которые оказались особенно трудными для перехвата". По данным издания, август стал для Украины худшим месяцем с 2022 года, а союзники отдать последнее не спешат.Русская армия теснит противника на всех направлениях; по статистике украинского проекта Shahed Tracker, эффективность украинской ПВО против российских ударных БПЛА снижается четвертый месяц подряд; всего за одну последнюю неделю ВКС России нанесли по Украине 18 массированных и групповых ударов; каждый день уничтожаются все новые объекты ВПК, энергетической, топливной и логистической инфраструктуры; во многих городах Украины в магазинах образовался дефицит обычных продуктов питания и товаров первой необходимости; веерные отключения электричества становятся нормой; из-за изоляции Украины от Черного моря и западных маршрутов бюджет страны тает на глазах.Третьего сентября на Украине состоялась пресс-конференция представителей аграрного и горно-металлургического секторов страны, где было заявлено, что "в металлургии ситуация критическая", а "в агросекторе ситуация не лучше".При этом, по данным директора СВР России Сергея Нарышкина, остающийся мобилизационный потенциал Украины будет почти исчерпан уже в течение года.Как недавно сказал Владимир Путин, Украина "пытается не допустить катастрофического развития ситуации, а такие перспективы просматриваются".Зеленский решил сделать из себя картонного камикадзе — но, судя по всему, ему уготованы лишь неглубокая яма и картонная табличка с надписью "Неизвестный".Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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