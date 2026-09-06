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Автомобиль сбил насмерть подростка на юге Грузии

Автомобиль сбил насмерть подростка на юге Грузии

Sputnik Грузия

Как сообщили в МВД Грузии, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения 06.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-06T16:51+0400

2026-09-06T16:51+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Подросток погиб в результате ДТП на дороге в Ахалдаба (регион Самцхе-Джавахети), сообщил телеканал "Рустави 2". По словам очевидцев, подростка сбил автомобиль. От полученных травм он скончался на месте. Как сообщили в МВД Грузии, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Он уже задержан. Уголовное дело возбуждено по статье 276 Уголовного кодекса Грузии – "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". По данным МВД, за первые шесть месяцев 2026 года в Грузии произошло 1 267 аварий с тяжкими последствиями – в ДТП погиб 201 человек, пострадали 1 925. При этом число аварий по сравнению с аналогичным периодом 2025 года сократилось почти в два раза. Правительство Грузии в августе утвердило Национальную стратегию безопасности дорожного движения на 2026–2030 годы, ключевой целью которой является снижение уровня смертности на дорогах на 25%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

ахалдаба

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