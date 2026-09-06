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Двойные стандарты Евросоюза: НПЗ в Кулеви стал жертвой политической игры

Двойные стандарты Евросоюза: НПЗ в Кулеви стал жертвой политической игры

Sputnik Грузия

Запад заставляет Грузию принимать решения, невыгодные для ее экономики. Ситуация с единственным в стране нефтеперерабатывающим заводом в Кулеви - пример такой... 06.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-06T20:00+0400

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Пока страны Европы продолжают покупать у России нефть и газ, где объем закупок исчисляется миллиардами евро - нефтеперерабатывающий завод в Кулеви, единственный в Грузии, попал под антироссийские санкции Евросоюза.НПЗ в Кулеви был вынужден под давлением Евросоюза отказаться от приобретения российской нефти. Теперь ему придется перейти на сырье из Казахстана и Ливии, что дороже поставок из России.Из-за сложившейся ситуации агентство Sputnik Грузия провело опрос среди своих читателей. Абсолютное большинство его участников (64,7%) выразили свое несогласие с санкциями против НПЗ.При этом страны Европы признают, что сами пока не могут отказаться от поставок российских энергоносителей. А на фоне кризиса на Ближнем Востоке цены на топливо продолжают устанавливать новые рекорды. Тем временем в Грузии бензин также продолжит дорожать в ближайшее время. Пик цен еще не достигнут, заявляют представители отрасли.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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