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Каждый первоклассник в Грузии сможет посадить свое дерево

Каждый первоклассник в Грузии сможет посадить свое дерево

Sputnik Грузия

Виды саженцев будут подбираться с учетом природных условий, климатических зон и принципов сохранения биоразнообразия 06.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-06T15:44+0400

2026-09-06T15:44+0400

2026-09-06T15:44+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Правительство Грузии утвердило новую государственную программу "Мой первый саженец", в рамках которой все первоклассники страны смогут посадить собственный саженец и наблюдать за его дальнейшим ростом, сообщили в Минобразования. Главная цель проекта — расширение лесных и зеленых зон с участием молодежи, защита биоразнообразия, предотвращение деградации почв и повышение экологической ответственности среди детей. В программе примут участие все первоклассники, зарегистрированные на территории Грузии по состоянию на 15 сентября. Виды саженцев будут подбираться с учетом природных условий, климатических зон и принципов сохранения биоразнообразия. На этой основе определят и оптимальные сроки посадки. Программа будет реализована при координации нескольких государственных ведомств и местных властей.Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства займется закупкой и доставкой саженцев, мониторингом процесса и информационными кампаниями; Министерство образования, науки и молодежи обеспечит участие первоклассников и их безопасную перевозку к местам озеленения; Муниципалитеты определят территории для посадки, организуют процесс озеленения и обеспечат дальнейший уход за высаженными саженцами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, министерство образования и науки грузии, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, экология в грузии