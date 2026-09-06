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Каждый первоклассник в Грузии сможет посадить свое дерево
Каждый первоклассник в Грузии сможет посадить свое дерево
Sputnik Грузия
Виды саженцев будут подбираться с учетом природных условий, климатических зон и принципов сохранения биоразнообразия 06.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-06T15:44+0400
2026-09-06T15:44+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Правительство Грузии утвердило новую государственную программу "Мой первый саженец", в рамках которой все первоклассники страны смогут посадить собственный саженец и наблюдать за его дальнейшим ростом, сообщили в Минобразования. Главная цель проекта — расширение лесных и зеленых зон с участием молодежи, защита биоразнообразия, предотвращение деградации почв и повышение экологической ответственности среди детей. В программе примут участие все первоклассники, зарегистрированные на территории Грузии по состоянию на 15 сентября. Виды саженцев будут подбираться с учетом природных условий, климатических зон и принципов сохранения биоразнообразия. На этой основе определят и оптимальные сроки посадки. Программа будет реализована при координации нескольких государственных ведомств и местных властей.Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства займется закупкой и доставкой саженцев, мониторингом процесса и информационными кампаниями; Министерство образования, науки и молодежи обеспечит участие первоклассников и их безопасную перевозку к местам озеленения; Муниципалитеты определят территории для посадки, организуют процесс озеленения и обеспечат дальнейший уход за высаженными саженцами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, министерство образования и науки грузии, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, экология в грузии
грузия, новости, общество, министерство образования и науки грузии, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, экология в грузии
Каждый первоклассник в Грузии сможет посадить свое дерево
Виды саженцев будут подбираться с учетом природных условий, климатических зон и принципов сохранения биоразнообразия
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Правительство Грузии утвердило новую государственную программу "Мой первый саженец", в рамках которой все первоклассники страны смогут посадить собственный саженец и наблюдать за его дальнейшим ростом, сообщили в Минобразования.
Главная цель проекта — расширение лесных и зеленых зон с участием молодежи, защита биоразнообразия, предотвращение деградации почв и повышение экологической ответственности среди детей.
В программе примут участие все первоклассники, зарегистрированные на территории Грузии по состоянию на 15 сентября.
Виды саженцев будут подбираться с учетом природных условий, климатических зон и принципов сохранения биоразнообразия. На этой основе определят и оптимальные сроки посадки.
Финансирование программы обеспечит Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства за счет экологической программы, предусмотренной законом Грузии "Об экологической ответственности".
Программа будет реализована при координации нескольких государственных ведомств и местных властей.
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства займется закупкой и доставкой саженцев, мониторингом процесса и информационными кампаниями;
Министерство образования, науки и молодежи обеспечит участие первоклассников и их безопасную перевозку к местам озеленения;
Муниципалитеты определят территории для посадки, организуют процесс озеленения и обеспечат дальнейший уход за высаженными саженцами.