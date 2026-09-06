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МИД России: трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и Китая не исключается – МИД России
МИД России: трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и Китая не исключается – МИД России
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Ранее Си как хозяин саммита АТЭС упомянул, что, "судя по всему", приедет Трамп, Путин тоже приглашен 06.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 сен – Sputnik. Проведение трехсторонней встречи с участием лидеров России, Китая и США не исключается. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Дипломат отметил, что трехсторонний формат с участием лидеров России, Китая и США до сих пор не практиковался."Я не могу ничего исключать, разумеется. Но с практической точки зрения мне на сегодня нечего добавить к тому, что я только что произнес", – добавил Рябков.Ранее сообщалось, что лидеры России, США и КНР – Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин – могут провести трехстороннюю встречу на саммите АТЭС в ноябре. Эта тема затрагивалась на двусторонних переговорах Путина и Си.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, политика, сша, китай, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин, мид россии
россия, в мире, политика, сша, китай, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин, мид россии
МИД России: трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и Китая не исключается – МИД России
20:18 06.09.2026 (обновлено: 21:02 06.09.2026)
Ранее Си как хозяин саммита АТЭС упомянул, что, "судя по всему", приедет Трамп, Путин тоже приглашен
ТБИЛИСИ, 6 сен – Sputnik. Проведение трехсторонней встречи с участием лидеров России, Китая и США не исключается. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Идея есть, она вброшена в том числе в публичное пространство. Говорить о том, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением. Здесь тоже вопрос основной сводится к тому, как будет сформулирована содержательная сторона, что мы будем ждать на выходе? Хотя понятно, что форматы, тем более на высшем уровне, сами по себе архизначимы и посылают нужные сигналы. Как, например, формат РИК", – сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.
Дипломат отметил, что трехсторонний формат с участием лидеров России, Китая и США до сих пор не практиковался.
"Я не могу ничего исключать, разумеется. Но с практической точки зрения мне на сегодня нечего добавить к тому, что я только что произнес", – добавил Рябков.
Ранее сообщалось, что лидеры России, США и КНР – Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин – могут провести трехстороннюю встречу на саммите АТЭС в ноябре. Эта тема затрагивалась на двусторонних переговорах Путина и Си.