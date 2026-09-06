https://sputnik-georgia.ru/20260906/mid-rossii-trekhstoronnyaya-vstrecha-liderov-rf-ssha-i-kitaya-ne-isklyuchaetsya--mid-rossii-300468816.html

МИД России: трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и Китая не исключается – МИД России

МИД России: трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и Китая не исключается – МИД России

Sputnik Грузия

Ранее Си как хозяин саммита АТЭС упомянул, что, "судя по всему", приедет Трамп, Путин тоже приглашен 06.09.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 сен – Sputnik. Проведение трехсторонней встречи с участием лидеров России, Китая и США не исключается. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Дипломат отметил, что трехсторонний формат с участием лидеров России, Китая и США до сих пор не практиковался."Я не могу ничего исключать, разумеется. Но с практической точки зрения мне на сегодня нечего добавить к тому, что я только что произнес", – добавил Рябков.Ранее сообщалось, что лидеры России, США и КНР – Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин – могут провести трехстороннюю встречу на саммите АТЭС в ноябре. Эта тема затрагивалась на двусторонних переговорах Путина и Си.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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