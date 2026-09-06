https://sputnik-georgia.ru/20260906/nakhodyaschiesya-v-gruzii-rossiyane-smogut-golosovat-na-vyborakh-v-gosdumu-v-sosednikh-stranakh-300469230.html

Находящиеся в Грузии россияне смогут голосовать на выборах в Госдуму в соседних странах

Находящиеся в Грузии россияне смогут голосовать на выборах в Госдуму в соседних странах

Sputnik Грузия

Принять участие в голосовании смогут граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста. 06.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-06T22:18+0400

2026-09-06T22:18+0400

2026-09-06T22:48+0400

грузия

россия

владимир путин

государственная дума рф

секция интересов россии при посольстве швейцарии

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Граждане России, проживающие или временно находящиеся в Грузии, смогут принять участие в выборах депутатов Государственной думы РФ на избирательных участках в соседних странах, сообщает в среду Секция интересов РФ в Грузии при посольстве Швейцарии. Между РФ и Грузией отсутствуют дипломатические отношения. Принять участие в голосовании смогут граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста. Для этого необходимо иметь при себе действительный заграничный паспорт гражданина России. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет в три дня – с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, россия, владимир путин, государственная дума рф, секция интересов россии при посольстве швейцарии