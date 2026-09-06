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Национальный парк Эрушети улучшит инфраструктуру для посетителей
Национальный парк Эрушети улучшит инфраструктуру для посетителей
Sputnik Грузия
Национальный парк Эрушети улучшит инфраструктуру для посетителей 06.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-06T17:58+0400
2026-09-06T17:58+0400
2026-09-06T17:58+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Центр для посетителей, а также административное здание для улучшения обслуживания и развития туристических возможностей будут построены в Национальном парке Эрушети (регион Самцхе-Джавахети), сообщили в Агентстве охраняемых территорий. Национальный парк Эрушети – охраняемая территория, созданная в 2021 году. Он расположен на территории муниципалитетов Ахалцихе и Аспиндза. Эта охраняемая территория имеет важное региональное значение, поскольку на протяжении примерно 38 км граничит с заповедником реки Поцхови на территории Турции, что открывает новые перспективы для трансграничного сотрудничества. В современном центре посетители смогут получить подробную информацию о национальном парке, его природных и культурных достопримечательностях, а также существующих пешеходных маршрутах. На месте они также смогут спланировать свое путешествие и выбрать желаемый маршрут. Для развития инфраструктуры Национального парка Эрушети в рамках проекта по биоразнообразию и устойчивому местному развитию (BSLD) подписан соответствующий договор. Проект реализуется при финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Немецкого государственного банка развития KfW. В Грузии насчитывается 15 национальных парков общей площадью 512 235,01 га.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, туризм, ахалцихе, агентство охраняемых территорий, национальный парк
грузия, новости, туризм, ахалцихе, агентство охраняемых территорий, национальный парк
Национальный парк Эрушети улучшит инфраструктуру для посетителей
Национальный парк Эрушети улучшит инфраструктуру для посетителей
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Центр для посетителей, а также административное здание для улучшения обслуживания и развития туристических возможностей будут построены в Национальном парке Эрушети (регион Самцхе-Джавахети), сообщили в Агентстве охраняемых территорий.
Национальный парк Эрушети – охраняемая территория, созданная в 2021 году. Он расположен на территории муниципалитетов Ахалцихе и Аспиндза. Эта охраняемая территория имеет важное региональное значение, поскольку на протяжении примерно 38 км граничит с заповедником реки Поцхови на территории Турции, что открывает новые перспективы для трансграничного сотрудничества.
В современном центре посетители смогут получить подробную информацию о национальном парке, его природных и культурных достопримечательностях, а также существующих пешеходных маршрутах. На месте они также смогут спланировать свое путешествие и выбрать желаемый маршрут.
Для развития инфраструктуры Национального парка Эрушети в рамках проекта по биоразнообразию и устойчивому местному развитию (BSLD) подписан соответствующий договор. Проект реализуется при финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Немецкого государственного банка развития KfW.
В Грузии насчитывается 15 национальных парков общей площадью 512 235,01 га.