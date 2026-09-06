https://sputnik-georgia.ru/20260906/natsionalnyy-park-erusheti-uluchshit-infrastrukturu-dlya-posetiteley-300467110.html

Национальный парк Эрушети улучшит инфраструктуру для посетителей

Национальный парк Эрушети улучшит инфраструктуру для посетителей

Sputnik Грузия

Национальный парк Эрушети улучшит инфраструктуру для посетителей 06.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-06T17:58+0400

2026-09-06T17:58+0400

2026-09-06T17:58+0400

грузия

новости

туризм

ахалцихе

агентство охраняемых территорий

национальный парк

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22853/26/228532680_0:81:1494:921_1920x0_80_0_0_10af56de683bd2f3c79d7e3bf512b4ea.jpg

ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Центр для посетителей, а также административное здание для улучшения обслуживания и развития туристических возможностей будут построены в Национальном парке Эрушети (регион Самцхе-Джавахети), сообщили в Агентстве охраняемых территорий. Национальный парк Эрушети – охраняемая территория, созданная в 2021 году. Он расположен на территории муниципалитетов Ахалцихе и Аспиндза. Эта охраняемая территория имеет важное региональное значение, поскольку на протяжении примерно 38 км граничит с заповедником реки Поцхови на территории Турции, что открывает новые перспективы для трансграничного сотрудничества. В современном центре посетители смогут получить подробную информацию о национальном парке, его природных и культурных достопримечательностях, а также существующих пешеходных маршрутах. На месте они также смогут спланировать свое путешествие и выбрать желаемый маршрут. Для развития инфраструктуры Национального парка Эрушети в рамках проекта по биоразнообразию и устойчивому местному развитию (BSLD) подписан соответствующий договор. Проект реализуется при финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Немецкого государственного банка развития KfW. В Грузии насчитывается 15 национальных парков общей площадью 512 235,01 га.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

ахалцихе

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, туризм, ахалцихе, агентство охраняемых территорий, национальный парк