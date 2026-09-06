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Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером завершились

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером завершились

Sputnik Грузия

Ожидается, что после Москвы Уиткофф и Кушнер направятся с визитом в Киев 06.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-06T00:13+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Кремле — они длились около трех часов, сообщает РИА Новости.С российской стороны в переговорах принимали участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.После 23.00 по московскому времени кортеж американских переговорщиков покинул территорию Кремля.Ранее Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву. Представителей США в аэропорту "Внуково" встретил Дмитриев.Ожидается, что после Москвы они направятся с визитом в Киев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин дал команду прекратить удары по Киеву на трое суток, это связано с подготовкой контактов с американцами.Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что американские переговорщики во время визита в Москву представят предложения по прекращению конфликта на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, москва, сша, киев, владимир путин, джаред кушнер, дональд трамп