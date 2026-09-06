https://sputnik-georgia.ru/20260906/peregovory-putina-s-uitkoffom-i-kushnerom-zavershilis-300462628.html
Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером завершились
Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером завершились
Sputnik Грузия
Ожидается, что после Москвы Уиткофф и Кушнер направятся с визитом в Киев 06.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-06T00:13+0400
2026-09-06T00:13+0400
2026-09-06T00:13+0400
украина
обострение ситуации вокруг украины
россия
в мире
москва
сша
киев
владимир путин
джаред кушнер
дональд трамп
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/05/300462014_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_373204843973fd797354033d632d10bf.jpg
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Кремле — они длились около трех часов, сообщает РИА Новости.С российской стороны в переговорах принимали участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.После 23.00 по московскому времени кортеж американских переговорщиков покинул территорию Кремля.Ранее Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву. Представителей США в аэропорту "Внуково" встретил Дмитриев.Ожидается, что после Москвы они направятся с визитом в Киев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин дал команду прекратить удары по Киеву на трое суток, это связано с подготовкой контактов с американцами.Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что американские переговорщики во время визита в Москву представят предложения по прекращению конфликта на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
украина
москва
сша
киев
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/05/300462014_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_c5f9ebae75c5338f3c1d433e83a6f50a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, москва, сша, киев, владимир путин, джаред кушнер, дональд трамп
украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, москва, сша, киев, владимир путин, джаред кушнер, дональд трамп
Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером завершились
Ожидается, что после Москвы Уиткофф и Кушнер направятся с визитом в Киев
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik.
Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Кремле — они длились около трех часов, сообщает РИА Новости
.
С российской стороны в переговорах принимали участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
После 23.00 по московскому времени кортеж американских переговорщиков покинул территорию Кремля.
Ранее Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву. Представителей США в аэропорту "Внуково" встретил Дмитриев.
Ожидается, что после Москвы они направятся с визитом в Киев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин дал команду прекратить удары по Киеву на трое суток, это связано с подготовкой контактов с американцами.
Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что американские переговорщики во время визита в Москву представят предложения по прекращению конфликта на Украине.