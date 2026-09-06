https://sputnik-georgia.ru/20260906/pravitelstvo-gruzii-obyavilo-tendery-na-rekonstruktsiyu-pyati-shkol-300469356.html
Правительство Грузии объявило тендеры на реконструкцию пяти школ
Правительство Грузии объявило тендеры на реконструкцию пяти школ
Sputnik Грузия
Власти планируют в 2022–2026 годах построить 80 новых школ и полностью отремонтировать 220 06.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-06T23:21+0400
2026-09-06T23:21+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Правительство объявило тендеры на проектирование и реконструкцию пяти государственных школ в разных муниципалитетах Грузии, сообщили в Министерстве регионального развития и инфраструктуры. Проекты, запланированные Фондом муниципального развития при Минрегионразвития, предусматривают реконструкцию и реабилитацию: "Цель проектов – улучшение учебной среды, создание инфраструктуры, соответствующей современным стандартам, а также обеспечение безопасных и комфортных условий для учащихся. Обновление школ будет способствовать развитию образовательной инфраструктуры в регионах и повышению качества учебного процесса", – говорится в сообщении. В Грузии продолжается масштабная программа обновления школьной инфраструктуры. Власти планируют в 2022–2026 годах построить 80 новых школ, полностью отремонтировать 220 и частично – еще 500. Общий бюджет программы составляет 1 млрд лари, а воспользоваться обновленной инфраструктурой должны будут более 230 тыс. учащихся.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, фонд муниципального развития, школа
грузия, новости, общество, фонд муниципального развития, школа
Правительство Грузии объявило тендеры на реконструкцию пяти школ
Власти планируют в 2022–2026 годах построить 80 новых школ и полностью отремонтировать 220
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Правительство объявило тендеры на проектирование и реконструкцию пяти государственных школ в разных муниципалитетах Грузии, сообщили в Министерстве регионального развития и инфраструктуры.
Проекты, запланированные Фондом муниципального развития при Минрегионразвития, предусматривают реконструкцию и реабилитацию:
школы в селе Квемо-Бодбе Сигнахского муниципалитета;
школ в селах Джалаурта и Сареки Сачхерского муниципалитета;
школы в селе Рикети муниципалитета Хуло.
"Цель проектов – улучшение учебной среды, создание инфраструктуры, соответствующей современным стандартам, а также обеспечение безопасных и комфортных условий для учащихся. Обновление школ будет способствовать развитию образовательной инфраструктуры в регионах и повышению качества учебного процесса", – говорится в сообщении.
В Грузии продолжается масштабная программа обновления школьной инфраструктуры. Власти планируют в 2022–2026 годах построить 80 новых школ, полностью отремонтировать 220 и частично – еще 500. Общий бюджет программы составляет 1 млрд лари, а воспользоваться обновленной инфраструктурой должны будут более 230 тыс. учащихся.