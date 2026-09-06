https://sputnik-georgia.ru/20260906/pravitelstvo-gruzii-predprinimaet-shagi-dlya-razvitiya-maloy-aviatsii-300465239.html

Правительство Грузии предпринимает шаги для развития малой авиации

Правительство Грузии предпринимает шаги для развития малой авиации

Sputnik Грузия

Малая авиация внесет свой вклад в развитие экономики и туризма в Грузии, заявила замминистра 06.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-06T13:31+0400

2026-09-06T13:31+0400

2026-09-06T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Развитие малой авиации имеет большое значение для страны, поэтому правительство предпринимает важные шаги в этом направлении, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Тамар Иоселиани. Масштабный инфраструктурный проект "Авиационный поселок Амбассадор" (Ambassadori Aviation Village), реализуемый при поддержке госпрограммы и софинансировании Корпорации развития экономики Грузии, официально открылся в Качрети (регион Кахети) 5 сентября. Инвестиционный проект стоимостью 15 млн долларов внесет важный вклад в укрепление местной экономики и полное освоение туристического потенциала. По ее словам, на протяжении многих лет предпринимались соответствующие шаги как на законодательном, так и на практическом уровне, и сегодня частный сектор подключился к развитию малой авиации посредством таких инвестиций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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