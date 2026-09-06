https://sputnik-georgia.ru/20260906/predstavlyayuschie-gruziyu-figuristy-vyigrali-turnir-v-tokio-300468691.html

Представляющие Грузию фигуристы выиграли турнир в Токио

Представляющие Грузию фигуристы выиграли турнир в Токио

Sputnik Грузия

В ритм-танце представители Грузии набрали 79,74 балла и вышли в лидеры 06.09.2026, Sputnik Грузия

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успехи грузинских фигуристов в мире

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Представляющая Грузию танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняла первое место на международном турнире серии "Челленджер" по фигурному катанию "Кубок Киносита – 2026", который завершился в Токио. В ритм-танце представители Грузии набрали 79,74 балла и вышли в лидеры. По итогам произвольной программы их общий результат составил 188,99 балла, что принесло им золотые медали. Второе место заняли россияне Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Дэвис и Смолкин заняли тринадцатое место (196,02 балла) среди танцевальных пар на зимних Олимпийских играх в Милане.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, токио, фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире