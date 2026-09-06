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Представляющие Грузию фигуристы выиграли турнир в Токио
Представляющие Грузию фигуристы выиграли турнир в Токио
Sputnik Грузия
В ритм-танце представители Грузии набрали 79,74 балла и вышли в лидеры 06.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-06T19:05+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Представляющая Грузию танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняла первое место на международном турнире серии "Челленджер" по фигурному катанию "Кубок Киносита – 2026", который завершился в Токио. В ритм-танце представители Грузии набрали 79,74 балла и вышли в лидеры. По итогам произвольной программы их общий результат составил 188,99 балла, что принесло им золотые медали. Второе место заняли россияне Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Дэвис и Смолкин заняли тринадцатое место (196,02 балла) среди танцевальных пар на зимних Олимпийских играх в Милане.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, токио, фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире
спорт, грузия, новости, токио, фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире
Представляющие Грузию фигуристы выиграли турнир в Токио
19:05 06.09.2026 (обновлено: 21:01 06.09.2026)
В ритм-танце представители Грузии набрали 79,74 балла и вышли в лидеры
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Представляющая Грузию танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняла первое место на международном турнире серии "Челленджер" по фигурному катанию "Кубок Киносита – 2026", который завершился в Токио.
В ритм-танце представители Грузии набрали 79,74 балла и вышли в лидеры. По итогам произвольной программы их общий результат составил 188,99 балла, что принесло им золотые медали.
Второе место заняли россияне Василиса Кагановская и Максим Некрасов.
Дэвис и Смолкин заняли тринадцатое место (196,02 балла) среди танцевальных пар на зимних Олимпийских играх в Милане.