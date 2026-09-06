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Путин заявил Уиткоффу и Кушнеру о необходимости устранить причины украинского конфликта

Путин заявил Уиткоффу и Кушнеру о необходимости устранить причины украинского конфликта

Sputnik Грузия

Американские представители посетили Москву для продолжения диалога по урегулированию украинского кризиса 06.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-06T11:12+0400

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2026-09-06T11:12+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером подчеркнул необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером прошла в субботу в Кремле. Она длилась более трех часов. С российской стороны, помимо Ушакова, в переговорах принял участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Ушаков отметил, что с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. По его словам, американцы взяли на заметку один момент, на который президент специально обратил внимание, а именно что киевский режим перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одних из самых главных нацистских преступников."Довольно подробно обсуждали экономическую тематику и возможные крупные, взаимовыгодные российско-американские проекты", – сказал Ушаков журналистам.По его словам, спецпредставители Трампа пообещали использовать представленные Россией оценки ситуации на предстоящих переговорах в Киеве.Также стороны обсудили экономические вопросы и возможные совместные проекты, добавил Ушаков.Ушаков подчеркнул, что визит Уиткоффа и Кушнера в Россию был восьмым и прошел по поручению американского лидера Дональда Трампа.В переговорах в Кремле с российской стороны, помимо Ушакова, принял участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.По данным СМИ, американская делегация включала чиновников Совета национальной безопасности США, Госдепартамента и Минфина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, политика, сша, киев, москва, джаред кушнер, владимир путин, дональд трамп, обострение ситуации вокруг украины