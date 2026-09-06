https://sputnik-georgia.ru/20260906/rossiya-prodolzhaet-skupat-gruzinskuyu-golubiku-300454656.html

Россия продолжает скупать грузинскую голубику

Россия продолжает скупать грузинскую голубику

Sputnik Грузия

РФ является лидером по импорту грузинской голубики за последние пять лет 06.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-06T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Грузия в период с 1 мая по 1 сентября 2026 года экспортировала 10,2 тысячи тонн голубики, что на 52% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, при этом 90,6% экспорта пришлось на Россию, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии. Экспорт грузинской голубики начался в 2019 году и каждый год удваивался как по количеству, так и по объему. Россия является лидером по импорту грузинской голубики за последние пять лет. По данным ведомства, в этот период из страны вывезли голубику на сумму 64,1 миллиона долларов, что на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Основным экспортным рынком остается Россия, куда вывезли 9,3 тысячи тонн. Кроме того, в небольшом количестве голубику экспортировали в Германию (240 тонн), Нидерланды (167 тонн), Армению (195 тонн), Турцию (102 тонны), Польшу (76 тонн), ОАЭ (70 тонн) и другие страны. В последние годы правительство Грузии уделяет большое внимание выращиванию высокоурожайных культур в разных регионах страны. Так, в рамках госпрограмм власти активно помогают фермерам, занимающимся выращиванием высококачественной голубики. Плантации этой культуры разбиты на нескольких сотнях гектаров в регионах Имерети, Самегрело, Аджария и Гурия. Согласно исследованию инвестиционной компании Galt & Taggart, производство голубики к 2027 году увеличится в Грузии до 25 млн килограммов по сравнению с четырьмя миллионами килограммов в 2023 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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