https://sputnik-georgia.ru/20260906/v-gruzii-sozdadut-sistemu-obrazovaniya-isklyuchitelno-po-gruzinskomu-vinodeliyu-300453078.html

В Грузии создадут систему образования исключительно по грузинскому виноделию

В Грузии создадут систему образования исключительно по грузинскому виноделию

Sputnik Грузия

Одной из основных международных аудиторий программы являются сомелье со всего мира 06.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-06T21:12+0400

2026-09-06T21:12+0400

2026-09-06T21:12+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Международная образовательная и сертификационная программа по изучению грузинского вина впервые будет создана в Грузии, сообщает ​​Грузинская ассоциация сомелье. Программа "Изучение грузинского вина" – это академически обоснованная, междисциплинарная, международная образовательная программа, которая призвана всесторонне изучать грузинское вино в его природном, историческом, культурном, виноградарском, винодельческом, социальном и цивилизационном контексте, сообщают авторы инициативы. "Это прогрессивная образовательная система, благодаря которой грузинское вино можно изучать углубленно, понимать и профессионально представлять как в Грузии, так и на международном уровне", – говорится в их сообщении. Одной из основных международных аудиторий программы являются сомелье со всего мира, включая профессиональные сообщества, представленные 70 национальными ассоциациями-членами Международной ассоциации сомелье (Association de la Sommellerie Internationale). Грузинская ассоциация сомелье является членом ASI с 2008 года. Программа также направлена ​​на распространение этих знаний среди представителей международных организаций, работающих в сфере вина и гастрономии, образовательных учреждений, международных СМИ, посвященных вину и гастрономии, и других заинтересованных профессиональных сообществ. Образовательная программа представлена ​​Грузинской ассоциацией сомелье и Школой сомелье имени Шалвы Хецуриани. Система включает три последовательных уровня: I – любитель грузинского вина; II – эксперт по грузинскому вину; III – посол грузинского вина. Официальная презентация программы состоится 1 октября 2026 года, в Международный день рождения вина, учрежденного Грузинской ассоциацией сомелье.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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вино и виноделие грузии, грузинское вино, виноград, виноделие, виноградники, грузия, новости, общество, тбилиси, шалва хецуриани