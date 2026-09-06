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В каком месяце года вы обычно берете основной летний отпуск, 2026
В каком месяце года вы обычно берете основной летний отпуск, 2026
Sputnik Грузия
Лето закончилось. Хотя некоторые граждане Грузии берут отпуск уже в сентябре, большинство предпочитает отдыхать непосредственно в летние месяцы. 06.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-06T12:52+0400
2026-09-06T12:52+0400
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Лето закончилось. Хотя некоторые граждане Грузии берут отпуск уже в сентябре, большинство предпочитает отдыхать непосредственно в летние месяцы.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, в каком месяце года они обычно берут основной отпуск. Как ни парадоксально, большая часть проголосовавших (37,9%) заявила, что вообще не берет летний отпуск. Август выбрали 35,1% участников опроса, июль – 13,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, общество, новости, лето, инфографика, инфографика
грузия, общество, новости, лето, инфографика, инфографика
В каком месяце года вы обычно берете основной летний отпуск, 2026
Лето закончилось. Хотя некоторые граждане Грузии берут отпуск уже в сентябре, большинство предпочитает отдыхать непосредственно в летние месяцы.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, в каком месяце года они обычно берут основной отпуск. Как ни парадоксально, большая часть проголосовавших (37,9%) заявила, что вообще не берет летний отпуск. Август выбрали 35,1% участников опроса, июль – 13,5%.