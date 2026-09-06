https://sputnik-georgia.ru/20260906/v-kakom-mesyatse-goda-vy-obychno-berete-osnovnoy-letniy-otpusk-2026-300388797.html

В каком месяце года вы обычно берете основной летний отпуск, 2026

В каком месяце года вы обычно берете основной летний отпуск, 2026

Sputnik Грузия

Лето закончилось. Хотя некоторые граждане Грузии берут отпуск уже в сентябре, большинство предпочитает отдыхать непосредственно в летние месяцы. 06.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-06T12:52+0400

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Лето закончилось. Хотя некоторые граждане Грузии берут отпуск уже в сентябре, большинство предпочитает отдыхать непосредственно в летние месяцы.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, в каком месяце года они обычно берут основной отпуск. Как ни парадоксально, большая часть проголосовавших (37,9%) заявила, что вообще не берет летний отпуск. Август выбрали 35,1% участников опроса, июль – 13,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, общество, новости, лето, инфографика, инфографика