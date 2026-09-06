https://sputnik-georgia.ru/20260906/v-obkhod-kurorta-kak-idet-stroitelstvo-novoy-dorogi-v-abastumani-300457769.html

В обход курорта: как идет строительство новой дороги в Абастумани?

В обход курорта: как идет строительство новой дороги в Абастумани?

Sputnik Грузия

В процессе строительства объездной дороги особое внимание уделяется снижению воздействия на окружающую среду и восстановлению поврежденного природного покрова... 06.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-06T10:06+0400

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2026-09-06T10:06+0400

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абастумани

департамент автомобильных дорог

агентство охраняемых территорий

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Строительство 15,9-километровой объездной дороги Абастумани продолжается, работы проходят в сложных геологических и рельефных условиях, сообщил Департамент автомобильных дорог. Главная цель новой дороги – пустить транзитный автотранспорт в обход непосредственно самого поселка Абастумани. Это снизит транспортную нагрузку на курорт, будет способствовать улучшению экологической обстановки и поможет сохранить его уникальную природную среду. Работы включают в себя разработку скального грунта, буровые работы, стабилизацию склонов и расширение проезжей части. Для обеспечения устойчивости и безопасности дороги возводятся подпорные стены, водопропускные трубы и водоотводные каналы. В рамках проекта уже пробит 368-метровый дорожный тоннель. Всего предусмотрено устройство шести новых мостов. Из них на реке Абастумани основные строительные работы по трем мостам уже завершены – осталось только уложить асфальтобетонное покрытие. Строительство остальных трех мостов начнется в ближайшее время. В процессе строительства объездной дороги особое внимание уделяется снижению воздействия на окружающую среду и восстановлению поврежденного природного покрова. Параллельно с работами начнется восстановление лесов и зеленых насаждений на тех территориях, которые пострадали в ходе дорожного строительства. Департамент автомобильных дорог уже выплатил Агентству охраняемых территорий все предусмотренные законодательством компенсационные суммы. Кроме того, по согласованию с агентством запланированы дополнительные компенсационные посадки. Эксперты уже работают над соответствующим планом, который определит виды и количество растений, подлежащих высадке в зоне объездной дороги Абастумани. В целях защиты местного биоразнообразия проект предусматривает соответствующие мероприятия, включая обустройство специальных миграционных переходов для видов животных. Департамент автомобильных дорог продолжит мероприятия по восстановлению окружающей среды и озеленению даже после ввода дороги в эксплуатацию, чтобы максимально сохранить и восстановить природную среду на прилегающей территории. Параллельно со строительством объездной дороги Абастумани продолжаются и другие дорожные проекты в направлении курорта – ремонт участков дороги Кутаиси–Багдати–Абастумани–Бенара, а также обновление дорожной инфраструктуры на улице Асатиани в самом поселке Абастумани. Проекты финансируются из государственного бюджета. История курорта Курорт Абастумани основан в середине XIX века. Разные формы туберкулеза и сопутствующие ему заболевания, туберкулезные плевриты, хронический бронхит и легкая форма бронхиальной астмы – при этих заболеваниях курорт Абастумани традиционно рекомендовался для отдыха. Он расположен в Адигенском районе в 235 километрах от Тбилиси. Курорт находится на высоте 1200–1500 метров над уровнем моря.Абастумани – поселок городского типа с горным воздухом, окруженный вековыми пихтами и елями. Именно они наделяют воздух Абастумани лечебными свойствами, особенно необходимыми людям с заболеваниями легких. Кроме того, курорт Абастумани известен своими термальными источниками. Минеральная вода, температура которой достигает 40 градусов, в основном используется для принятия ванн. Власти Грузии активно развивают горноклиматический курорт Абастумани, разработан генплан его развития. Уже завершена полная реконструкция 20 исторических домов XIX-XX веков, Национальной астрофизической обсерватории, построенной в 1932 году, и канатной дороги, построенной в 1982 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

абастумани

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новости, грузия, туризм, абастумани, департамент автомобильных дорог, агентство охраняемых территорий