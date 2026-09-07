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Борьба с "воровским миром" в Грузии

Борьба с "воровским миром" в Грузии

Sputnik Грузия

Разборки членов "воровского мира" закончились разными тюремными сроками 07.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-07T20:51+0400

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2026-09-07T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Кутаисский городской суд признал девять человек виновными в членстве в "воровском сообществе", пребывании в статусе "вора в законе", участии в "воровской сходке", а также в поддержке деятельности "воровского сообщества", приговорив их к различным срокам лишения свободы, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.В ходе судебного разбирательства было установлено, что между двумя членами "воровского мира" произошел конфликт. Один из них по личным мотивам избил другого. Для урегулирования конфликта стороны обратились к "вору в законе", при участии которого была организована встреча членов "воровского мира" и проведена так называемая "воровская разборка".Следствие также установило, что несколько человек, поддерживавших деятельность "воровского мира", не выполнили свои финансовые обязательства. В связи с этим один из членов преступной среды организовал "воровскую разборку" и избил их. После этого пострадавшие через социальные сети обратились за помощью к "вору в законе", который вызвал участников конфликта в Турцию. Там состоялись "воровская сходка" и разбор конфликта.Еще один эпизод произошел в Кутаиси. Брат "вора в законе" вызвал на встречу одного из представителей "воровского мира" и устроил над ним расправу. После этого мужчина, считавший себя оскорбленным, обратился за помощью к другому активному члену преступной среды и криминальному авторитету.Одному из обвиняемых дали 10 лет тюрьмы, еще семеро получили по восемь лет тюрьмы за членство в "воровском сообществе", поддержку его деятельности и участие в "воровской сходке". Последнему обвиняемому назначили четыре года лишения свободы за обращение к "вору в законе" и члену "воровского мира".Членство в "воровском сообществе" и пребывание в статусе "вора в законе" стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года, а участие в "воровской разборке" или сходке, оказание помощи "воровскому миру" и обращение к "вору в законе" или членам "воровского мира" за помощью – с 2018 года."Воры в законе" – специфическая криминальная структура, характерная для стран бывшего СССР. "Воры в законе" занимают высшее положение в иерархии преступного мира. Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих "воров в законе".В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, турция, кутаиси, кутаисский городской суд