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Что мы едим: обнаружили опасное мясо из нелегальной бойни в Грузии

Что мы едим: обнаружили опасное мясо из нелегальной бойни в Грузии

Sputnik Грузия

Обнаружена нелегальная бойня, где в антисанитарных условиях забивали скот 07.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-07T22:51+0400

2026-09-07T22:51+0400

2026-09-07T22:51+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Восемь туш крупного рогатого скота обнаружили в микроавтобусе на территории возле Цицамури – мясо неизвестного происхождения перевозили после забоя скота на нелегальной бойне в Мцхетском районе.По информации Национального агентства продовольствия Грузии, сотрудники ведомства обнаружили в микроавтобусе марки Ford мясо восьми голов крупного рогатого скота, происхождение которого не удалось подтвердить.В ходе проверки было установлено, что скот забили во дворе частного дома в селе Цихисдзири Мцхетского района. Там была оборудована нелегальная бойня, которая работала без регистрации в реестре экономической деятельности и без обязательного признания Национальным агентством продовольствия.Национальное агентство продовольствия вновь призвало потребителей не покупать мясо без ветеринарного клейма о пригодности и формы №2, подтверждающих его происхождение и безопасность.Предпринимателей агентство призвало соблюдать требования законодательства и нормы безопасности пищевой продукции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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