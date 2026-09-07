https://sputnik-georgia.ru/20260907/chto-my-edim-obnaruzhili-opasnoe-myaso-iz-nelegalnoy-boyni-v-gruzii-300481548.html
Что мы едим: обнаружили опасное мясо из нелегальной бойни в Грузии
Что мы едим: обнаружили опасное мясо из нелегальной бойни в Грузии
Sputnik Грузия
Обнаружена нелегальная бойня, где в антисанитарных условиях забивали скот 07.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-07T22:51+0400
2026-09-07T22:51+0400
2026-09-07T22:51+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/1d/296404593_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f6f70cc63c7a9ffe4af26cec590dfb89.jpg
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Восемь туш крупного рогатого скота обнаружили в микроавтобусе на территории возле Цицамури – мясо неизвестного происхождения перевозили после забоя скота на нелегальной бойне в Мцхетском районе.По информации Национального агентства продовольствия Грузии, сотрудники ведомства обнаружили в микроавтобусе марки Ford мясо восьми голов крупного рогатого скота, происхождение которого не удалось подтвердить.В ходе проверки было установлено, что скот забили во дворе частного дома в селе Цихисдзири Мцхетского района. Там была оборудована нелегальная бойня, которая работала без регистрации в реестре экономической деятельности и без обязательного признания Национальным агентством продовольствия.Национальное агентство продовольствия вновь призвало потребителей не покупать мясо без ветеринарного клейма о пригодности и формы №2, подтверждающих его происхождение и безопасность.Предпринимателей агентство призвало соблюдать требования законодательства и нормы безопасности пищевой продукции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/1d/296404593_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1e3b1660477889982d9f7a6d057dd735.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси
Что мы едим: обнаружили опасное мясо из нелегальной бойни в Грузии
Обнаружена нелегальная бойня, где в антисанитарных условиях забивали скот
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Восемь туш крупного рогатого скота обнаружили в микроавтобусе на территории возле Цицамури – мясо неизвестного происхождения перевозили после забоя скота на нелегальной бойне в Мцхетском районе.
По информации Национального агентства продовольствия Грузии, сотрудники ведомства обнаружили в микроавтобусе марки Ford мясо восьми голов крупного рогатого скота, происхождение которого не удалось подтвердить.
В ходе проверки было установлено, что скот забили во дворе частного дома в селе Цихисдзири Мцхетского района. Там была оборудована нелегальная бойня, которая работала без регистрации в реестре экономической деятельности и без обязательного признания Национальным агентством продовольствия.
"На кустарно оборудованной бойне были выявлены критические нарушения. В соответствии с законодательством физическое лицо было оштрафовано. Мясо неизвестного происхождения опечатано и будет уничтожено под надзором агентства", – говорится в сообщении ведомства.
Национальное агентство продовольствия вновь призвало потребителей не покупать мясо без ветеринарного клейма о пригодности и формы №2, подтверждающих его происхождение и безопасность.
Предпринимателей агентство призвало соблюдать требования законодательства и нормы безопасности пищевой продукции.