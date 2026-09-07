https://sputnik-georgia.ru/20260907/deputat-referendum-v-islandii-razrushil-illyuziyu-o-evrosoyuze-kak-zemle-obetovannoy-300470869.html

Депутат: референдум в Исландии разрушил иллюзию о Евросоюзе как земле обетованной

Депутат: референдум в Исландии разрушил иллюзию о Евросоюзе как земле обетованной

Sputnik Грузия

В правящей партии Грузии считают, что исландцы предпочли членству в ослабленном Евросоюзе сохранение суверенитета и большей свободы во внешней политике 07.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-07T12:52+0400

2026-09-07T12:52+0400

2026-09-07T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Референдум в Исландии разрушил иллюзию о Евросоюзе как земле обетованной, заявил председатель парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили в программе "Euro анатомия" на телеканале "Имеди".Референдум по вопросу возобновления переговоров о вступлении Исландии в ЕС прошел 29 августа. Согласно опубликованным результатам, 52,8% участников голосования не поддержали возобновление переговоров.По его словам, если сегодня посмотреть на Брюссель так, как на него посмотрели и исландцы, то он не просто не стоит твердо на ногах, а находится под перекрестным огнем."Из-за ошибочных шагов во внешней политике за последние годы они потеряли практически все: дешевые энергоресурсы, цепочки поставок, зонтик безопасности и даже друзей. Враги, разумеется, остались врагами, но и друзей они превратили во врагов", – заявил Махашвили.Депутат считает, что членству в ослабленной организации исландцы предпочли суверенитет и определенную гибкость во внешней политике.По его словам, политика Брюсселя, в том числе в отношении Грузии, не остается незамеченной и имеет свои негативные последствия."Одним из факторов стало именно некомпетентное и зачастую агрессивное, жесткое отношение Брюсселя к своим партнерам", – пояснил Махашвили.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены девять дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ на это 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры в отношении официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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