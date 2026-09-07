https://sputnik-georgia.ru/20260907/girchi-stanet-partiey-svobodnykh-lyudey-300471904.html

"Гирчи" станет "Партией свободных людей"

"Гирчи" станет "Партией свободных людей"

Sputnik Грузия

В партии объяснили смену названия желанием исключить путаницу с политической силой "Гирчи – больше свободы" 07.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-07T15:55+0400

2026-09-07T15:55+0400

2026-09-07T15:55+0400

политика

грузия

новости

яго хвичия

единое национальное движение

зураб джапаридзе

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Политическая партия "Гирчи" решила сменить название – теперь она будет называться "Партией свободных людей", говорится в заявлении партии, опубликованном в социальной сети.В 2015 году группа политиков вышла из рядов "Единого национального движения" и основала новую партию "Гирчи". В 2020 году партия раскололась на две политические силы: "Гирчи", которую возглавили Яго Хвичия, Вахтанг Мегрелишвили и Сандро Раквиашвили, и "Гирчи – больше свободы" во главе с Зурабом Джапаридзе."Мы решили покончить с этим и перевернуть новую страницу политической жизни – назвать себя тем, кем мы действительно являемся, кем всегда были и кем будем в будущем: Партией свободных людей", – говорится в заявлении партии "Гирчи".Как пояснили в совете партии, решение принято, чтобы раз и навсегда покончить с путаницей между двумя политическими силами – "Гирчи" и партией "Гирчи – больше свободы", из-за которой у граждан нередко возникала неразбериха."Мы назвали себя "Гирчи", потому что хотели выразить идею свободы через нейтральный предмет, который было бы легко запомнить людям. Вероятно, это получилось успешно, поскольку помимо нас в последние годы еще две партии получили это название. При этом ни одна из них не имеет никакого отношения к свободе", – говорится в заявлении совета.Как отметили в совете, оппоненты "Гирчи" прекрасно используют эту путаницу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, яго хвичия, единое национальное движение, зураб джапаридзе