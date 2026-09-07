Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260907/girchi-stanet-partiey-svobodnykh-lyudey-300471904.html
"Гирчи" станет "Партией свободных людей"
"Гирчи" станет "Партией свободных людей"
Sputnik Грузия
В партии объяснили смену названия желанием исключить путаницу с политической силой "Гирчи – больше свободы" 07.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-07T15:55+0400
2026-09-07T15:55+0400
политика
грузия
новости
яго хвичия
единое национальное движение
зураб джапаридзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/14/295016263_0:210:960:750_1920x0_80_0_0_2621b6a1d875f702178354e34c05728f.jpg
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Политическая партия "Гирчи" решила сменить название – теперь она будет называться "Партией свободных людей", говорится в заявлении партии, опубликованном в социальной сети.В 2015 году группа политиков вышла из рядов "Единого национального движения" и основала новую партию "Гирчи". В 2020 году партия раскололась на две политические силы: "Гирчи", которую возглавили Яго Хвичия, Вахтанг Мегрелишвили и Сандро Раквиашвили, и "Гирчи – больше свободы" во главе с Зурабом Джапаридзе."Мы решили покончить с этим и перевернуть новую страницу политической жизни – назвать себя тем, кем мы действительно являемся, кем всегда были и кем будем в будущем: Партией свободных людей", – говорится в заявлении партии "Гирчи".Как пояснили в совете партии, решение принято, чтобы раз и навсегда покончить с путаницей между двумя политическими силами – "Гирчи" и партией "Гирчи – больше свободы", из-за которой у граждан нередко возникала неразбериха."Мы назвали себя "Гирчи", потому что хотели выразить идею свободы через нейтральный предмет, который было бы легко запомнить людям. Вероятно, это получилось успешно, поскольку помимо нас в последние годы еще две партии получили это название. При этом ни одна из них не имеет никакого отношения к свободе", – говорится в заявлении совета.Как отметили в совете, оппоненты "Гирчи" прекрасно используют эту путаницу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/14/295016263_0:120:960:840_1920x0_80_0_0_5ac18b75c998b1c7c78dbd6cafddd6e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, яго хвичия, единое национальное движение, зураб джапаридзе
политика, грузия, новости, яго хвичия, единое национальное движение, зураб джапаридзе

"Гирчи" станет "Партией свободных людей"

15:55 07.09.2026
© Courtesy of Iago KhvichiaОппозиционный кандидат на выборах в мэры Тбилиси от партии "Гирчи" Яго Хвичия
Оппозиционный кандидат на выборах в мэры Тбилиси от партии Гирчи Яго Хвичия - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2026
© Courtesy of Iago Khvichia
Подписаться
В партии объяснили смену названия желанием исключить путаницу с политической силой "Гирчи – больше свободы"
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Политическая партия "Гирчи" решила сменить название – теперь она будет называться "Партией свободных людей", говорится в заявлении партии, опубликованном в социальной сети.
В 2015 году группа политиков вышла из рядов "Единого национального движения" и основала новую партию "Гирчи". В 2020 году партия раскололась на две политические силы: "Гирчи", которую возглавили Яго Хвичия, Вахтанг Мегрелишвили и Сандро Раквиашвили, и "Гирчи – больше свободы" во главе с Зурабом Джапаридзе.
"Мы решили покончить с этим и перевернуть новую страницу политической жизни – назвать себя тем, кем мы действительно являемся, кем всегда были и кем будем в будущем: Партией свободных людей", – говорится в заявлении партии "Гирчи".
Как пояснили в совете партии, решение принято, чтобы раз и навсегда покончить с путаницей между двумя политическими силами – "Гирчи" и партией "Гирчи – больше свободы", из-за которой у граждан нередко возникала неразбериха.
"Мы назвали себя "Гирчи", потому что хотели выразить идею свободы через нейтральный предмет, который было бы легко запомнить людям. Вероятно, это получилось успешно, поскольку помимо нас в последние годы еще две партии получили это название. При этом ни одна из них не имеет никакого отношения к свободе", – говорится в заявлении совета.
Как отметили в совете, оппоненты "Гирчи" прекрасно используют эту путаницу.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0