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Грузинская продукция не сможет заменить импорт на рыбном рынке – Минсельхоз
Грузинская продукция не сможет заменить импорт на рыбном рынке – Минсельхоз
Sputnik Грузия
С января по июль текущего года импорт замороженной рыбы в Грузию составил 11 тысяч тонн, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года 07.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Производимая в Грузии местная рыба не сможет полностью удовлетворить потребность в рыбе и заменить импортируемую, говорится в заявлении Минсельхоза Грузии. В 2026 году в Грузии была запущена новая программа агрофинансирования, которая предусматривает софинансирование как расширения и модернизации существующих пресноводных рыбных хозяйств, так и создания новых. По данным ведомства, в период с января по июль текущего года импорт замороженной рыбы в Грузию составил 11 тысяч тонн, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая стоимость импортированной продукции достигла 37,6 млн долларов. Ведомство отмечает, что в 2026 году увеличился импорт атлантических лососевых рыб. По данным Минсельхоза, грузинский рыбный рынок в значительной степени связан с международными рынками. Соответственно, на цены на рыбу влияют динамика спроса и предложения на мировом рынке, логистические издержки, текущая ситуация в странах-поставщиках и международные цены на отдельные виды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, рыба, сельское хозяйство грузии
экономика, грузия, новости, рыба, сельское хозяйство грузии
Грузинская продукция не сможет заменить импорт на рыбном рынке – Минсельхоз
С января по июль текущего года импорт замороженной рыбы в Грузию составил 11 тысяч тонн, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Производимая в Грузии местная рыба не сможет полностью удовлетворить потребность в рыбе и заменить импортируемую, говорится в заявлении Минсельхоза Грузии.
В 2026 году в Грузии была запущена новая программа агрофинансирования, которая предусматривает софинансирование как расширения и модернизации существующих пресноводных рыбных хозяйств, так и создания новых.
"Государственная поддержка способствует росту производства в Грузии продукции, которую можно получить на местном уровне. Однако полностью заменить импорт на рыбном рынке не удастся, поскольку значительная часть потребляемой в Грузии рыбы имеет океаническое происхождение", – говорится в заявлении.
По данным ведомства, в период с января по июль текущего года импорт замороженной рыбы в Грузию составил 11 тысяч тонн, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая стоимость импортированной продукции достигла 37,6 млн долларов.
Ведомство отмечает, что в 2026 году увеличился импорт атлантических лососевых рыб.
"Указанный продукт относится к сегменту относительно высокой стоимости, и увеличение его доли в общем объеме импорта отражается также на средней цене импортируемой продукции", – отмечено в сообщении.
По данным Минсельхоза, грузинский рыбный рынок в значительной степени связан с международными рынками.
Соответственно, на цены на рыбу влияют динамика спроса и предложения на мировом рынке, логистические издержки, текущая ситуация в странах-поставщиках и международные цены на отдельные виды.