https://sputnik-georgia.ru/20260907/gruzinskaya-produktsiya-ne-smozhet-zamenit-import-na-rybnom-rynke--minselkhoz-300469780.html

Грузинская продукция не сможет заменить импорт на рыбном рынке – Минсельхоз

Грузинская продукция не сможет заменить импорт на рыбном рынке – Минсельхоз

Sputnik Грузия

С января по июль текущего года импорт замороженной рыбы в Грузию составил 11 тысяч тонн, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года 07.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-07T09:01+0400

2026-09-07T09:01+0400

2026-09-07T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Производимая в Грузии местная рыба не сможет полностью удовлетворить потребность в рыбе и заменить импортируемую, говорится в заявлении Минсельхоза Грузии. В 2026 году в Грузии была запущена новая программа агрофинансирования, которая предусматривает софинансирование как расширения и модернизации существующих пресноводных рыбных хозяйств, так и создания новых. По данным ведомства, в период с января по июль текущего года импорт замороженной рыбы в Грузию составил 11 тысяч тонн, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая стоимость импортированной продукции достигла 37,6 млн долларов. Ведомство отмечает, что в 2026 году увеличился импорт атлантических лососевых рыб. По данным Минсельхоза, грузинский рыбный рынок в значительной степени связан с международными рынками. Соответственно, на цены на рыбу влияют динамика спроса и предложения на мировом рынке, логистические издержки, текущая ситуация в странах-поставщиках и международные цены на отдельные виды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, рыба, сельское хозяйство грузии