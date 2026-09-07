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Грузия представит видение развития транспорта на морском форуме в Батуми

Грузия представит видение развития транспорта на морском форуме в Батуми

Sputnik Грузия

В форуме в Батуми принимают участие несколько сотен делегатов из почти 40 стран 07.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-07T13:53+0400

2026-09-07T13:53+0400

2026-09-07T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Грузия представит стратегический план модернизации транспортного сектора на Международном морском форуме, который открылся в Батуми, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Тамар Иоселиани.Черноморский курортный город Батуми 7–8 сентября принимает Грузинский международный морской форум GIMF–2026, который проходит под патронажем премьер-министра.По ее словам, форум – это возможность для представителей как государственных ведомств, так и бизнес-сектора и международных организаций обсудить важные вопросы, касающиеся международного морского сектора.Международный морской форум является мероприятием международного значения и направлен на укрепление статуса Грузии как морской державы, демонстрацию потенциала развития Среднего коридора и усиление региональных транспортных связей на глобальном уровне.Основные темы форума – роль Грузии в Среднем коридоре и значение проходящих через страну транзитных транспортных маршрутов.В мероприятии принимают участие несколько сотен делегатов из почти 40 стран: министры и высокопоставленные чиновники различных государств, в том числе руководители морских администраций, генеральные секретари международных организаций в сфере транспорта и логистики, представители международных финансовых институтов, частного сектора и академических кругов.Международный морской форум Грузии проводится с 2016 года. В этом году особое внимание на форуме будет уделено таким приоритетным направлениям, как возможности развития "Среднего коридора", региональная транспортно-логистическая взаимосвязанность, инновации, устойчивый морской транспорт, укрепление государственно-частного партнерства и другие вопросы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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