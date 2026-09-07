https://sputnik-georgia.ru/20260907/inostranets-zaderzhan-po-obvineniyu-v-torgovle-narkotikami-v-batumi-300475460.html

Иностранец задержан по обвинению в торговле наркотиками в Батуми

Иностранец задержан по обвинению в торговле наркотиками в Батуми

Sputnik Грузия

Изъято наркотическое средство "метадон" в особо крупном размере 07.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-07T19:51+0400

2026-09-07T19:51+0400

2026-09-07T19:51+0400

происшествия

грузия

новости

аджария

тбилиси

батуми

наркопреступления в грузии

наркоторговля

наркополитика

наркотики

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0f/250613707_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_26d9f48a2e087fe75c480d5f64cb1b67.jpg

ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Полиция Аджарии задержала в Батуми иностранного гражданина по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в особо крупном размере и содействии его сбыту, сообщили в МВД.Во время обыска временного места жительства обвиняемого и личного досмотра было изъято наркотическое средство "метадон" в особо крупном размере, расфасованное в 24 свертка и подготовленное к реализации.Кроме того, полиция изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотических средств.Расследование ведется по статье 260 Уголовного кодекса Грузии – "Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ". Иностранцу грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Борьба с наркопреступностью является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.За шесть месяцев 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 6 001 человеку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

аджария

тбилиси

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, аджария, тбилиси, батуми, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики