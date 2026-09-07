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Как можно скорее: Америка надеется на быстрый мир между Россией и Украиной
Как можно скорее: Америка надеется на быстрый мир между Россией и Украиной
Sputnik Грузия
Новые визиты американской делегации в Москву и Киев связаны с желанием Вашингтона завершить конфликт до зимы текущего года 07.09.2026, Sputnik Грузия
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Тбилиси, 7 сен - Sputnik. Вашингтон рассчитывает добиться завершения конфликта на Украине до наступления зимы 2026 года, сообщает РИА Новости.В субботу в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась более трех часов.По данным РИА, во время переговоров в Кремле американская делегация представила конкретные предложения относительно дальнейших шагов, направленных на достижение мирного урегулирования.В то же время, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) скептически оценивает возможность скорого начала мирных переговоров. По его мнению, они могут начаться не раньше весны или лета 2027 года.Уиткофф и Кушнер 6 сентября встретились с Зеленским в Киеве. Переговоры состоялись на следующий день после их встречи с Путиным в Москве. По итогам киевских переговоров Уиткофф охарактеризовал обсуждение как содержательное и сообщил о намерении продолжить контакты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, москва, киев, владимир путин, джаред кушнер, сша, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины
в мире, москва, киев, владимир путин, джаред кушнер, сша, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины
Как можно скорее: Америка надеется на быстрый мир между Россией и Украиной
16:15 07.09.2026 (обновлено: 18:04 07.09.2026)
Новые визиты американской делегации в Москву и Киев связаны с желанием Вашингтона завершить конфликт до зимы текущего года
Тбилиси, 7 сен - Sputnik.
Вашингтон рассчитывает добиться завершения конфликта на Украине до наступления зимы 2026 года, сообщает РИА Новости
.
В субботу в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась более трех часов.
"Американская делегация серьезно отнеслась к встречам в Москве и Киеве, добавив, что эти визиты "не просто на показ"... Американская сторона хочет завершить конфликт до наступления зимы", - говорится в сообщении.
По данным РИА, во время переговоров в Кремле американская делегация представила конкретные предложения относительно дальнейших шагов, направленных на достижение мирного урегулирования.
В то же время, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) скептически оценивает возможность скорого начала мирных переговоров. По его мнению, они могут начаться не раньше весны или лета 2027 года.
Уиткофф и Кушнер 6 сентября встретились с Зеленским в Киеве. Переговоры состоялись на следующий день после их встречи с Путиным в Москве. По итогам киевских переговоров Уиткофф охарактеризовал обсуждение как содержательное и сообщил о намерении продолжить контакты.