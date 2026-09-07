https://sputnik-georgia.ru/20260907/kak-mozhno-skoree-amerika-nadeetsya-na-bystryy-mir-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-300480802.html

Как можно скорее: Америка надеется на быстрый мир между Россией и Украиной

Как можно скорее: Америка надеется на быстрый мир между Россией и Украиной

Sputnik Грузия

Новые визиты американской делегации в Москву и Киев связаны с желанием Вашингтона завершить конфликт до зимы текущего года 07.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-07T16:15+0400

2026-09-07T16:15+0400

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обострение ситуации вокруг украины

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Тбилиси, 7 сен - Sputnik. Вашингтон рассчитывает добиться завершения конфликта на Украине до наступления зимы 2026 года, сообщает РИА Новости.В субботу в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась более трех часов.По данным РИА, во время переговоров в Кремле американская делегация представила конкретные предложения относительно дальнейших шагов, направленных на достижение мирного урегулирования.В то же время, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) скептически оценивает возможность скорого начала мирных переговоров. По его мнению, они могут начаться не раньше весны или лета 2027 года.Уиткофф и Кушнер 6 сентября встретились с Зеленским в Киеве. Переговоры состоялись на следующий день после их встречи с Путиным в Москве. По итогам киевских переговоров Уиткофф охарактеризовал обсуждение как содержательное и сообщил о намерении продолжить контакты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, москва, киев, владимир путин, джаред кушнер, сша, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины