https://sputnik-georgia.ru/20260907/kak-vy-otsenivaete-deyatelnost-mera-tbilisi-kakhi-kaladze-300474661.html
Как вы оцениваете деятельность мэра Тбилиси Кахи Каладзе?
Как вы оцениваете деятельность мэра Тбилиси Кахи Каладзе?
Sputnik Грузия
07.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-07T15:31+0400
2026-09-07T15:31+0400
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Как вы оцениваете деятельность мэра Тбилиси Кахи Каладзе?
© Kakha KaladzeМэр Каха Каладзе на официальном представлении своей кандидатуры на выборы 2025
© Kakha Kaladze
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