Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260907/kak-vy-otsenivaete-deyatelnost-mera-tbilisi-kakhi-kaladze-300474661.html
Как вы оцениваете деятельность мэра Тбилиси Кахи Каладзе?
Как вы оцениваете деятельность мэра Тбилиси Кахи Каладзе?
Sputnik Грузия
07.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-07T15:31+0400
2026-09-07T15:31+0400
грузия
новости
тбилиси
каха каладзе
политика
опрос
опрос sputnik
опрос sputnik грузия
опрос на сайте
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/02/294374896_0:63:1600:963_1920x0_80_0_0_bed778b1406a19227ecb9387c7e7bf96.jpg
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/02/294374896_118:0:1483:1024_1920x0_80_0_0_0b7bacd223af0ab6b5937610530fe167.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, политика, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, политика, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы

Как вы оцениваете деятельность мэра Тбилиси Кахи Каладзе?

15:31 07.09.2026
© Kakha KaladzeМэр Каха Каладзе на официальном представлении своей кандидатуры на выборы 2025
Мэр Каха Каладзе на официальном представлении своей кандидатуры на выборы 2025 - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2026
© Kakha Kaladze
Подписаться
Голосов43
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0