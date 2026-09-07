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Премьер Грузии заявил о планах удвоить пропускную способность железной дороги и портов

Премьер Грузии заявил о планах удвоить пропускную способность железной дороги и портов

Sputnik Грузия

До 2032 года Грузия планирует привлечь около 7 миллиардов долларов на развитие транспортной и логистической инфраструктуры 07.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-07T14:54+0400

2026-09-07T14:54+0400

2026-09-07T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Десятилетний план правительства Грузии предусматривает удвоение пропускной способности железной дороги и портов и утроение пропускной способности международных аэропортов – за этим видением уже последовали конкретные шаги и значительные инвестиции, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая на открытии Международного морского форума в Батуми.Черноморский курортный город Батуми 7–8 сентября принимает Грузинский международный морской форум GIMF–2026, который проходит под патронажем премьер-министра. Основные темы форума – роль Грузии в Среднем коридоре и значение проходящих через страну транзитных транспортных маршрутов.По словам главы правительства, реализация этого плана уже началась: только в текущем году на обновление подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры выделено более 1 миллиарда лари. Кроме того, уже на 75% завершены строительные работы на стратегически важной международной автомагистрали Восток–Запад.Как заявил Кобахидзе, на фоне глобальных экономических вызовов проведение морского форума приобретает особую актуальность для диверсификации маршрутов и стабилизации цепочек поставок между Европой и Азией."На протяжении веков Грузия была местом, где встречались Восток и Запад, Европа и Азия, и сегодня мы являемся неотъемлемой частью Среднего коридора, который обладает большим потенциалом и стратегическим значением", – сказал он.Премьер отметил, что для реализации масштабного потенциала Среднего коридора, где, по прогнозам Всемирного банка, к 2030 году грузопоток может утроиться, а время перевозок сократиться вдвое, правительство Грузии разработало долгосрочную стратегию. В рамках этого плана до 2032 года планируется привлечь около 7 миллиардов долларов. Эти средства будут направлены на модернизацию и развитие ключевой транспортной и логистической инфраструктуры страны.Международный морской форум Грузии проводится с 2016 года. В этом году особое внимание на форуме будет уделено таким приоритетным направлениям, как возможности развития "Среднего коридора", региональная транспортно-логистическая взаимосвязанность, инновации, устойчивый морской транспорт, укрепление государственно-частного партнерства и другие вопросы.Средний коридорТранскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения Грузии в коридор как части транзитного пути выступила Турция. Развитие транзитных путей через Грузию — один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные средства в это направление.Транзитная роль Грузии имеет особое значение для развития экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток–Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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