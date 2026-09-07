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Рекордный за десятилетие объем морских грузоперевозок в Грузии – министр

Рекордный за десятилетие объем морских грузоперевозок в Грузии – министр

Sputnik Грузия

Мариам Квривишвили напомнила всем о рекордных показателях не только морских перевозок, но и грузооборота на железной дороге страны 07.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-07T16:51+0400

2026-09-07T16:51+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Морские порты и терминалы Грузии переработали рекордное за последнее десятилетие количество грузов за восемь месяцев 2026 года – 13,7 миллиона тонн, что на 24% больше показателя 2025 года, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили на открытии Международного морского форума в Батуми.По словам главы Минэкономики Грузии, усилия, приложенные для развития транспортной инфраструктуры, уже принесли конкретные результаты, что отразилось в рекордных показателях.По ее словам, рекордный показатель зафиксирован и на железной дороге Грузии – грузооборот увеличился на 11%. Что касается грузовых авиаперевозок, то, по заявлению министра экономики, рост достиг 30%.Кроме того, Квривишвили напомнила, что правительство Грузии утвердило стратегический 10-летний план модернизации всей транспортно-логистической сети страны. Ключевая цель этой долгосрочной программы – двукратное увеличение пропускной способности морских портов и железных дорог к 2036 году.Как отметила министр, в соответствии с этим видением правительство Грузии уже осуществляет важные проекты для повышения эффективности транспортной инфраструктуры и транспортного коридора. Квривишвили сделала акцент как на железнодорожных, так и на морских инфраструктурных проектах.В 2025 году завершился проект модернизации железной дороги, началось масштабное обновление подвижного состава.Кроме того, выступая на открытии форума, министр сказала, что мероприятие проходит на фоне значительных изменений в международной торговле и транспортных связях, и отметила, что геополитические вызовы повышают важность альтернативных и надежных транспортных маршрутов.По словам министра, в этом контексте особое значение имеет морской транспорт, на долю которого приходится более 80% мировой торговли. Также, на фоне глобальных изменений растет международный интерес к Среднему коридору. Для Грузии это отличный шанс укрепить свои позиции в качестве главного моста между Европой и Азией, но в то же время и большая ответственность, которая требует развития инфраструктуры и повышения качества сервиса.Черноморский курортный город Батуми 7-8 сентября принимает Международный морской форум GIMF–2026, который проходит под патронажем премьер-министра. Основные темы форума – роль Грузии в Среднем коридоре и значение проходящих через страну транзитных транспортных маршрутов. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения Грузии в коридор как части транзитного пути выступила Турция. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные средства в это направление.Транзитная роль Грузии имеет особое значение для развития экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства участков автомагистрали Восток–Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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