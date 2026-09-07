https://sputnik-georgia.ru/20260907/rezultat-antirossiyskoy-politiki---nemetskiy-politik-o-porazhenii-mertsa-300480130.html

Результат антироссийской политики - немецкий политик о поражении Мерца

Результат антироссийской политики - немецкий политик о поражении Мерца

Sputnik Грузия

Антироссийская риторика и кампания властей могли внести значительный вклад в поражение правящей партии в Саксонии-Анхальт 07.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-07T17:49+0400

2026-09-07T17:49+0400

2026-09-07T17:49+0400

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Тбилиси, 7 сен - Sputnik. Курс канцлера Германии Фридриха Мерца на усиление военного потенциала страны и жесткая политика в отношении России стали одними из факторов роста поддержки оппозиционной партии "Альтернатива для Германии", считает глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, сообщает РИА Новости.Выборы в региональный парламент федеральной земли Саксония-Анхальт состоялись 6 сентября. По их итогам "Альтернатива для Германии" (АдГ) заняла первое место, получив 43,8% голосов. Христианско-демократический союз канцлера Мерца оказался на втором месте с 17,2%.Комментируя результаты голосования, Нимайер заявил, что политика милитаризации, проводимая Мерцем, не пользуется поддержкой значительной части избирателей. По его мнению, немцы также не поддерживают жесткий антироссийский курс канцлера.Нимайер считает, что при Мерце Германия занимает одну из наиболее жестких позиций в Европе по отношению к России, однако при этом Берлин по-прежнему не способен проводить полностью самостоятельную внешнюю политику и во многом зависит от США.Еще одной причиной успеха АдГ политик назвал недовольство части немецкого общества миграционной политикой и притоком мигрантов. По его оценке, итоги выборов в Саксонии-Анхальт стали серьезным потрясением для политических элит Германии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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