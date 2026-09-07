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Россия – главный покупатель грузинских арбузов и дынь – видео
Россия – главный покупатель грузинских арбузов и дынь – видео
Sputnik Грузия
Грузия установила рекорд по экспорту арбузов и дынь в июле 2026 года, увеличив поставки более чем в пять раз по сравнению с 2025 годом 07.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-07T17:51+0400
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В июле из страны вывезли 2 526 тонн бахчевых на рекордную сумму около $1,1 млн. Россия стала ключевым покупателем грузинских арбузов и дынь, закупив 1 339 тонн бахчевых на сумму более 770 тыс. долларов.Это около 73% от общей экспортной выручки. Поставки в РФ выросли вдвое по сравнению с 2025 годом. На втором месте – Армения, она закупила бахчевых на $259 тыс. На третьем – Беларусь (сумма закупок составила более $32 тыс.).
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Россия – главный покупатель грузинских арбузов и дынь – видео
17:51 07.09.2026 (обновлено: 18:08 07.09.2026)
Грузия установила рекорд по экспорту арбузов и дынь в июле 2026 года, увеличив поставки более чем в пять раз по сравнению с 2025 годом
В июле из страны вывезли 2 526 тонн бахчевых на рекордную сумму около $1,1 млн. Россия стала ключевым покупателем грузинских арбузов и дынь, закупив 1 339 тонн бахчевых на сумму более 770 тыс. долларов.
Это около 73% от общей экспортной выручки. Поставки в РФ выросли вдвое по сравнению с 2025 годом. На втором месте – Армения, она закупила бахчевых на $259 тыс. На третьем – Беларусь (сумма закупок составила более $32 тыс.).