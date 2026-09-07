https://sputnik-georgia.ru/20260907/rossiya---glavnyy-pokupatel-gruzinskikh-arbuzov-i-dyn---video-300480505.html

Россия – главный покупатель грузинских арбузов и дынь – видео

Россия – главный покупатель грузинских арбузов и дынь – видео

Sputnik Грузия

Грузия установила рекорд по экспорту арбузов и дынь в июле 2026 года, увеличив поставки более чем в пять раз по сравнению с 2025 годом 07.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-07T17:51+0400

2026-09-07T17:51+0400

2026-09-07T18:08+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

арбуз

грузия

видеоклуб

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/07/300480244_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0d9f9a7a70bedf2e47451d77565cb96f.jpg

В июле из страны вывезли 2 526 тонн бахчевых на рекордную сумму около $1,1 млн. Россия стала ключевым покупателем грузинских арбузов и дынь, закупив 1 339 тонн бахчевых на сумму более 770 тыс. долларов.Это около 73% от общей экспортной выручки. Поставки в РФ выросли вдвое по сравнению с 2025 годом. На втором месте – Армения, она закупила бахчевых на $259 тыс. На третьем – Беларусь (сумма закупок составила более $32 тыс.).

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, арбуз, грузия, видеоклуб , видео