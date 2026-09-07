https://sputnik-georgia.ru/20260907/strasti-po-buduschemu-premera-gruzii-300477184.html

Страсти по будущему премьера Грузии

Страсти по будущему премьера Грузии

Sputnik Грузия

Члены партии "Грузинская мечта" считают спекуляции вокруг возможной отставки действующего премьера плодом воображения оппозиции 07.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-07T17:51+0400

2026-09-07T17:51+0400

2026-09-07T17:51+0400

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мамука мдинарадзе

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Активно распространяются слухи о возможной отставке премьер-министра Ираклия Кобахидзе и его замене на главу правительства Аджарии Зураба Патаридзе в Грузии. Официального подтверждения этой информации нет. Сам Кобахидзе назвал вопрос о своей возможной отставке "простой чертовней" и отметил, что подобные вопросы возникают с завидной регулярностью. Слухи об изменениях в правительстве усилились после ухода из политики Мамуки Мдинарадзе и на фоне писем бывшего премьера Ираклия Гарибашвили из заключения. Гарибашвили в своих обращениях резко критиковал Кобахидзе и Мдинарадзе. На этом фоне в грузинском информационном пространстве появились предположения о возможных дальнейших перестановках, в том числе о продвижении Патаридзе на пост премьера. Однако официальных заявлений на этот счет не было. Представители "Грузинской мечты" информацию о готовящихся перестановках отвергают. Его коллега Арчил Гордуладзе назвал разговоры о перестановках желанием оппозиции, заявив, что "Единое национальное движение" живет в нереальном мире, который пытается навязать населению Грузии.Генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе также поддержал действующего премьера. Он отказался комментировать слухи и спекуляции вокруг возможной отставки, подчеркнув, что считает Кобахидзе честным и профессиональным руководителем. Мэр пожелал главе правительства успехов и выразил готовность при необходимости оказать ему дополнительную помощь и поддержку.Кто такой Ираклий Кобахидзе?Ираклию Кобахидзе 47 лет. С января 2021 года он являлся председателем партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До этого был исполнительным секретарем правящей команды.В 2016-2019 годах был председателем парламента Грузии и покинул эту должность после скандала с заседанием Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. В 2020 году был главой предвыборного штаба правящей партии и привел ее к победе.По образованию Кобахидзе юрист. До прихода в "Грузинскую мечту" работал менеджером проекта реформы местного самоуправления, осуществляемого при поддержке Программы развития ООН.Был исполняющим обязанности начальника службы обеспечения качества юридического факультета Тбилисского государственного университета, членом комитета экспертов программы прав человека и верховенства закона Фонда "Открытое общество – Грузия", экспертом стратегического планирования в представительстве Совета Европы в Грузии, экспертом по региональному развитию при Программе развития ООН и менеджером проекта регионального и муниципального развития Программы развития ООН.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, аджария, тбилиси, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, оон, единое национальное движение, мамука мдинарадзе