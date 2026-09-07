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Талахадзе возобновил тренировки ради Олимпиады–2028
Талахадзе возобновил тренировки ради Олимпиады–2028
Sputnik Грузия
Спортсмен возобновил тренировки вместе со сборной и готовится к чемпионату мира, который состоится 27 октября 07.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-07T11:58+0400
2026-09-07T11:58+0400
2026-09-07T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Трехкратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе собирается завоевать лицензию на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, говорится в сообщении Министерства спорта Грузии. Спортсмен возобновил тренировки вместе со сборной и готовится к чемпионату мира, который состоится 27 октября – 8 ноября. Талахадзе в третий раз стал олимпийским чемпионом в 2024 году, после чего решил заняться политической карьерой и стал депутатом парламента от партии "Грузинская мечта". После Олимпиады спортсмену требовалось время на восстановление после травм. По словам самого Талахадзе, сейчас он чувствует себя хорошо, поэтому решил продолжить спортивную карьеру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, лаша талахадзе
спорт, грузия, новости, лаша талахадзе
Талахадзе возобновил тренировки ради Олимпиады–2028
Спортсмен возобновил тренировки вместе со сборной и готовится к чемпионату мира, который состоится 27 октября
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Трехкратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе собирается завоевать лицензию на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, говорится в сообщении Министерства спорта Грузии.
Спортсмен возобновил тренировки вместе со сборной и готовится к чемпионату мира, который состоится 27 октября – 8 ноября.
Талахадзе в третий раз стал олимпийским чемпионом в 2024 году, после чего решил заняться политической карьерой и стал депутатом парламента от партии "Грузинская мечта".
После Олимпиады спортсмену требовалось время на восстановление после травм. По словам самого Талахадзе, сейчас он чувствует себя хорошо, поэтому решил продолжить спортивную карьеру.