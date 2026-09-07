https://sputnik-georgia.ru/20260907/talakhadze-vozobnovil-trenirovki-radi-olimpiady2028-300469651.html

Талахадзе возобновил тренировки ради Олимпиады–2028

Талахадзе возобновил тренировки ради Олимпиады–2028

Sputnik Грузия

Спортсмен возобновил тренировки вместе со сборной и готовится к чемпионату мира, который состоится 27 октября 07.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-07T11:58+0400

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спорт

грузия

новости

лаша талахадзе

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Трехкратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе собирается завоевать лицензию на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, говорится в сообщении Министерства спорта Грузии. Спортсмен возобновил тренировки вместе со сборной и готовится к чемпионату мира, который состоится 27 октября – 8 ноября. Талахадзе в третий раз стал олимпийским чемпионом в 2024 году, после чего решил заняться политической карьерой и стал депутатом парламента от партии "Грузинская мечта". После Олимпиады спортсмену требовалось время на восстановление после травм. По словам самого Талахадзе, сейчас он чувствует себя хорошо, поэтому решил продолжить спортивную карьеру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, лаша талахадзе