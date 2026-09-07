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Трагедия: немцы о закрытии Русского дома в Берлине
Трагедия: немцы о закрытии Русского дома в Берлине
Sputnik Грузия
Граждане Германии собрались напротив Русского дома в столице страны, чтобы выразить протест против решения своего правительства 07.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-07T17:42+0400
2026-09-07T17:42+0400
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Тбилиси, 7 сен – Sputnik. Жители Германии назвали трагедией и вопиющей ошибкой решение немецких властей прекратить действие соглашения о работе Русского дома в Берлине, сообщает РИА Новости.Аксель, живущий в Штансдорфе под Берлином, приехал к Русскому дому вместе со своей супругой Клаудией. По его словам, Русский дом для него связан с российско-германскими отношениями, которые, как он считает, нельзя просто взять и прервать.Его жена Клаудия призналась, что испытывает стыд за последние решения немецких властей, в том числе связанные с закрытием российского культурного учреждения, назвав происходящее трагедией с учетом истории и ответственности Германии. По ее мнению, в отношениях между Германией и Россией необходимо искать дипломатические решения и продолжать диалог.Собеседники также выразили надежду, что нынешняя ситуация не станет окончательным разрывом культурных связей между двумя странами.К зданию Русского дома время от времени приходят отдельные люди, чтобы, как они заявили, "подать определенный сигнал". Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль 1 сентября заявил, что Германия закроет генеральное консульство России в Бонне 18 сентября и расторгнет договор, касающийся деятельности Русского дома в Берлине. Глава российского МИД Сергей Лавров указал, что в результате этого решения отделения института Гете в России будут закрыты. МИД РФ назвал закрытие генконсульства в Бонне шагом к разрушению отношений России и ФРГ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, политика, берлин, германия, сергей лавров, мид россии, тбилиси, россия
в мире, политика, берлин, германия, сергей лавров, мид россии, тбилиси, россия
Трагедия: немцы о закрытии Русского дома в Берлине
17:42 07.09.2026 (обновлено: 17:59 07.09.2026)
Граждане Германии собрались напротив Русского дома в столице страны, чтобы выразить протест против решения своего правительства
Тбилиси, 7 сен – Sputnik.
Жители Германии назвали трагедией и вопиющей ошибкой решение немецких властей прекратить действие соглашения о работе Русского дома в Берлине, сообщает РИА Новости
.
Аксель, живущий в Штансдорфе под Берлином, приехал к Русскому дому вместе со своей супругой Клаудией.
"Я считаю это одной из самых вопиющих ошибок нашего правительства. У нас такие долгие отношения, мы партнеры в Европе, нам все равно нужно сосуществовать вместе", сказал мужчина, комментируя ситуацию.
По его словам, Русский дом для него связан с российско-германскими отношениями, которые, как он считает, нельзя просто взять и прервать.
"Мы ближе к русской культуре, чем к культуре какой-либо страны еще. У нас гораздо больше общего. История тоже связывает нас уже на протяжении столетий. Я просто не могу понять, как наше правительство может довести дело до такого", – отметил собеседник.
Его жена Клаудия призналась, что испытывает стыд за последние решения немецких властей, в том числе связанные с закрытием российского культурного учреждения, назвав происходящее трагедией с учетом истории и ответственности Германии. По ее мнению, в отношениях между Германией и Россией необходимо искать дипломатические решения и продолжать диалог.
Собеседники также выразили надежду, что нынешняя ситуация не станет окончательным разрывом культурных связей между двумя странами.
К зданию Русского дома время от времени приходят отдельные люди, чтобы, как они заявили, "подать определенный сигнал".
Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль 1 сентября заявил, что Германия закроет генеральное консульство России в Бонне 18 сентября и расторгнет договор, касающийся деятельности Русского дома в Берлине. Глава российского МИД Сергей Лавров указал, что в результате этого решения отделения института Гете в России будут закрыты. МИД РФ назвал закрытие генконсульства в Бонне шагом к разрушению отношений России и ФРГ.