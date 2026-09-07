https://sputnik-georgia.ru/20260907/tramvay-vozvraschaetsya-v-tbilisi-podpisan-dogovor-na-stroitelstvo-linii-300473999.html
Трамвай возвращается в Тбилиси: подписан договор на строительство линии
Трамвай возвращается в Тбилиси: подписан договор на строительство линии
Sputnik Грузия
Строительство трамвайной линии рассчитано на 36 месяцев, а завершить весь проект планируется в течение четырех лет 07.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-07T18:56+0400
2026-09-07T18:56+0400
2026-09-07T18:56+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Тбилисская транспортная компания и турецкая компания EYE (Emre Ray + Yüksel + Erk) подписали договор на проектирование и строительство трамвайной линии в столице, которая соединит район Диди Дигоми со станцией метро "Дидубе", заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на церемонии подписания договора.Возвращение трамвая на улицы Тбилиси состоит из трех этапов: подготовки концептуального проекта, детального проектирования и строительных работ. Общая продолжительность всех трех этапов составляет 36 месяцев, а с учетом всех сопутствующих процедур завершение проекта планируется в течение ближайших четырех лет.По словам мэра, возвращение трамвая имеет для Тбилиси символическое значение как возвращение той городской культуры, которая была частью повседневной жизни старшего поколения."Наша транспортная политика, реализацию которой мы начали в 2017 году, именно этому и служит – чтобы передвижение по городу было более быстрым, комфортным, безопасным и доступным для всех. Улица должна в равной степени служить пешеходам, пассажирам общественного транспорта, пользователям экологичного транспорта и водителям автомобилей", – сказал Каладзе.Как отметил мэр, реализация проекта такого масштаба неизбежно будет сопровождаться определенными неудобствами. Власти сделают все возможное, чтобы максимально их сократить."Конечно, одна трамвайная линия не сможет решить все транспортные проблемы Тбилиси, и я не собираюсь утверждать обратное. Но большие изменения всегда начинаются с первого шага. Мы хотим, чтобы эта линия стала началом развития современной трамвайной сети и нового этапа транспортной системы Тбилиси", – отметил Каладзе.Проект включает строительство соответствующего депо, предназначенного для технического обслуживания и эксплуатации 11 составов. Один состав должен будет вмещать не менее 300 пассажиров.Проект, сметная стоимость которого составляет 417 миллионов лари, будет полностью финансироваться из государственного бюджета. Как отметил Каладзе, данная инициатива имеет историческое значение, поскольку этот вид транспорта возвращается в столицу после многих лет отсутствия.Первый трамвай в Тбилиси появился в 1904 году. Наибольшую популярность этот вид общественного транспорта получил в 1930–1940-е годы.В 1940 году трамваи в Тбилиси перевезли рекордное количество жителей и гостей столицы – 194 миллиона человек. Трамваи перевозили пассажиров вплоть до 2006 года. С тех пор их полностью заменили автобусы, маршрутные такси и метро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, общество
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, общество
Трамвай возвращается в Тбилиси: подписан договор на строительство линии
Строительство трамвайной линии рассчитано на 36 месяцев, а завершить весь проект планируется в течение четырех лет
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Тбилисская транспортная компания и турецкая компания EYE (Emre Ray + Yüksel + Erk) подписали договор на проектирование и строительство трамвайной линии в столице, которая соединит район Диди Дигоми со станцией метро "Дидубе", заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на церемонии подписания договора.
Возвращение трамвая на улицы Тбилиси состоит из трех этапов: подготовки концептуального проекта, детального проектирования и строительных работ. Общая продолжительность всех трех этапов составляет 36 месяцев, а с учетом всех сопутствующих процедур завершение проекта планируется в течение ближайших четырех лет.
"Сегодня мы подписываем не просто договор – сегодня мы начинаем проект, который должен открыть новую страницу в транспортной истории Тбилиси. Мы обещали тбилисцам вернуть трамвай, и сегодня начинаем конкретный этап выполнения этого обещания", – заявил Каладзе.
По словам мэра, возвращение трамвая имеет для Тбилиси символическое значение как возвращение той городской культуры, которая была частью повседневной жизни старшего поколения.
"Наша транспортная политика, реализацию которой мы начали в 2017 году, именно этому и служит – чтобы передвижение по городу было более быстрым, комфортным, безопасным и доступным для всех. Улица должна в равной степени служить пешеходам, пассажирам общественного транспорта, пользователям экологичного транспорта и водителям автомобилей", – сказал Каладзе.
Как отметил мэр, реализация проекта такого масштаба неизбежно будет сопровождаться определенными неудобствами. Власти сделают все возможное, чтобы максимально их сократить.
"Конечно, одна трамвайная линия не сможет решить все транспортные проблемы Тбилиси, и я не собираюсь утверждать обратное. Но большие изменения всегда начинаются с первого шага. Мы хотим, чтобы эта линия стала началом развития современной трамвайной сети и нового этапа транспортной системы Тбилиси", – отметил Каладзе.
Проект включает строительство соответствующего депо, предназначенного для технического обслуживания и эксплуатации 11 составов. Один состав должен будет вмещать не менее 300 пассажиров.
Проект, сметная стоимость которого составляет 417 миллионов лари, будет полностью финансироваться из государственного бюджета. Как отметил Каладзе, данная инициатива имеет историческое значение, поскольку этот вид транспорта возвращается в столицу после многих лет отсутствия.
Первый трамвай в Тбилиси появился в 1904 году. Наибольшую популярность этот вид общественного транспорта получил в 1930–1940-е годы.
В 1940 году трамваи в Тбилиси перевезли рекордное количество жителей и гостей столицы – 194 миллиона человек. Трамваи перевозили пассажиров вплоть до 2006 года. С тех пор их полностью заменили автобусы, маршрутные такси и метро.