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Цвет глаз менять не будем – в Грузии призвали ЕС к диалогу с властями

Цвет глаз менять не будем – в Грузии призвали ЕС к диалогу с властями

Sputnik Грузия

Депутат предложил Брюсселю смириться с существующей властью, поскольку грузинское общество не будет меняться ради политических предпочтений ЕС 07.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-07T21:51+0400

2026-09-07T21:51+0400

2026-09-07T21:51+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Евросоюзу следует вести диалог с властью Грузии, избранной грузинским обществом, независимо от отношения отдельных европейских политиков к действующему правительству, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Николоз Самхарадзе.Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ранее заявила, что осень 2026 года станет "осенью расширения". По ее словам, активизируются дискуссии о том, как подготовить Евросоюз к приему новых членов. При этом Грузия в ее заявлении о перспективах расширения отдельно не упоминалась.Самхарадзе напомнил, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас неоднократно заявляла, что Евросоюзу не нравится нынешнее правительство Грузии и именно поэтому с ним не ведется диалог.Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 28 марта 2017 года для граждан Грузии действует безвизовый режим для краткосрочных поездок в Шенгенскую зону.Для продолжения процесса интеграции Грузии Еврокомиссия определила девять шагов, среди которых – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. Европейский совет 27 июня 2024 года заявил, что процесс вступления Грузии в ЕС де-факто остановлен.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Депутат: референдум в Исландии разрушил иллюзию о Евросоюзе как земле обетованной>>Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на другие категории граждан страны. Для владельцев обычных биометрических паспортов безвизовый режим в Шенгенскую зону продолжает действовать.* Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, брюссель, тбилиси, ираклий кобахидзе, еврокомиссия