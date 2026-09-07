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Цвет глаз менять не будем – в Грузии призвали ЕС к диалогу с властями
Цвет глаз менять не будем – в Грузии призвали ЕС к диалогу с властями
Sputnik Грузия
Депутат предложил Брюсселю смириться с существующей властью, поскольку грузинское общество не будет меняться ради политических предпочтений ЕС 07.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Евросоюзу следует вести диалог с властью Грузии, избранной грузинским обществом, независимо от отношения отдельных европейских политиков к действующему правительству, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Николоз Самхарадзе.Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ранее заявила, что осень 2026 года станет "осенью расширения". По ее словам, активизируются дискуссии о том, как подготовить Евросоюз к приему новых членов. При этом Грузия в ее заявлении о перспективах расширения отдельно не упоминалась.Самхарадзе напомнил, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас неоднократно заявляла, что Евросоюзу не нравится нынешнее правительство Грузии и именно поэтому с ним не ведется диалог.Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 28 марта 2017 года для граждан Грузии действует безвизовый режим для краткосрочных поездок в Шенгенскую зону.Для продолжения процесса интеграции Грузии Еврокомиссия определила девять шагов, среди которых – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. Европейский совет 27 июня 2024 года заявил, что процесс вступления Грузии в ЕС де-факто остановлен.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Депутат: референдум в Исландии разрушил иллюзию о Евросоюзе как земле обетованной>>Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на другие категории граждан страны. Для владельцев обычных биометрических паспортов безвизовый режим в Шенгенскую зону продолжает действовать.* Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, брюссель, тбилиси, ираклий кобахидзе, еврокомиссия
грузия, политика, новости, брюссель, тбилиси, ираклий кобахидзе, еврокомиссия
Цвет глаз менять не будем – в Грузии призвали ЕС к диалогу с властями
Депутат предложил Брюсселю смириться с существующей властью, поскольку грузинское общество не будет меняться ради политических предпочтений ЕС
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Евросоюзу следует вести диалог с властью Грузии, избранной грузинским обществом, независимо от отношения отдельных европейских политиков к действующему правительству, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Николоз Самхарадзе.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ранее заявила, что осень 2026 года станет "осенью расширения". По ее словам, активизируются дискуссии о том, как подготовить Евросоюз к приему новых членов. При этом Грузия в ее заявлении о перспективах расширения отдельно не упоминалась.
"Мы не можем менять цвет глаз, цвет волос и форму носа в зависимости от того, нравится это Кайе Каллас или любому другому политику или нет. Это власть, избранная грузинским обществом. Соответственно, думаю, при прагматичном подходе Евросоюз должен вести диалог именно с властью, избранной грузинским обществом", – заявил Самхарадзе.
Самхарадзе напомнил, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас неоднократно заявляла, что Евросоюзу не нравится нынешнее правительство Грузии и именно поэтому с ним не ведется диалог.
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 28 марта 2017 года для граждан Грузии действует безвизовый режим для краткосрочных поездок в Шенгенскую зону.
Для продолжения процесса интеграции Грузии Еврокомиссия определила девять шагов, среди которых – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. Европейский совет 27 июня 2024 года заявил, что процесс вступления Грузии в ЕС де-факто остановлен.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на другие категории граждан страны. Для владельцев обычных биометрических паспортов безвизовый режим в Шенгенскую зону продолжает действовать.
* Экстремистская организация, запрещенная в России