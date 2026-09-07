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Устали от Киева: лидер АдГ о победе партии в Саксонии-Анхальт
Устали от Киева: лидер АдГ о победе партии в Саксонии-Анхальт
Sputnik Грузия
Население Саксонии-Анхальт просто устало от действующей поддержки Украины, которая также означает продолжение войны 07.09.2026, Sputnik Грузия
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Тбилиси, 7 сен - Sputnik. Вопросы войны и мира стали одним из главных факторов, определивших победу оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на региональных выборах в Саксонии-Анхальт, заявил, по сообщению РИА Новости, сопредседатель партии Тино Крупалла.Выборы в региональный парламент (ландтаг) Саксонии-Анхальт прошли в воскресенье. По их итогам победу одержала правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с результатом 43,8%. На втором месте с большим отрывом оказался Христианско-демократический союз (ХДС), набравший 17,2% голосов.По его словам, жители Германии устали от курса Берлина на поддержку Киева, что в конечном итоге привело к росту поддержки оппозиции.Газета Bild* ранее сообщила, что выборы в Саксонии-Анхальт могут стать началом конца для нынешнего правительства ФРГ во главе с канцлером Фридрихом Мерцем и поставить вопрос о его досрочной отставке.* Признан иностранным агентом на территории РФПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, киев, берлин, германия, обострение ситуации вокруг украины
в мире, киев, берлин, германия, обострение ситуации вокруг украины
Устали от Киева: лидер АдГ о победе партии в Саксонии-Анхальт
18:26 07.09.2026 (обновлено: 18:37 07.09.2026)
Население Саксонии-Анхальт просто устало от действующей поддержки Украины, которая также означает продолжение войны
Тбилиси, 7 сен - Sputnik.
Вопросы войны и мира стали одним из главных факторов, определивших победу оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на региональных выборах в Саксонии-Анхальт, заявил, по сообщению РИА Новости
, сопредседатель партии Тино Крупалла.
Выборы в региональный парламент (ландтаг) Саксонии-Анхальт прошли в воскресенье. По их итогам победу одержала правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с результатом 43,8%. На втором месте с большим отрывом оказался Христианско-демократический союз (ХДС), набравший 17,2% голосов.
"Темы федеральной политики в значительной степени повлияли на ситуацию. Это было видно и по тому, что стало решающим фактором при голосовании: например, это была внутренняя безопасность, но также и вопросы войны и мира – это тоже важный посыл", – сказал Крупалла.
По его словам, жители Германии устали от курса Берлина на поддержку Киева, что в конечном итоге привело к росту поддержки оппозиции.
"Люди просто устали от этого и видят, как мы каждый день перечисляем миллиарды из налогов на Украину, тем самым, по сути, переправляя налоговые поступления за границу, а не тратя их на собственное население. Именно это привело к тому, что экономическая ситуация в стране сейчас такая, какая она есть", – заметил Крупалла.
Газета Bild* ранее сообщила, что выборы в Саксонии-Анхальт могут стать началом конца для нынешнего правительства ФРГ во главе с канцлером Фридрихом Мерцем и поставить вопрос о его досрочной отставке.
* Признан иностранным агентом на территории РФ