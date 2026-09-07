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Устали от Киева: лидер АдГ о победе партии в Саксонии-Анхальт

Устали от Киева: лидер АдГ о победе партии в Саксонии-Анхальт

Sputnik Грузия

Население Саксонии-Анхальт просто устало от действующей поддержки Украины, которая также означает продолжение войны 07.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-07T18:26+0400

2026-09-07T18:26+0400

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Тбилиси, 7 сен - Sputnik. Вопросы войны и мира стали одним из главных факторов, определивших победу оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на региональных выборах в Саксонии-Анхальт, заявил, по сообщению РИА Новости, сопредседатель партии Тино Крупалла.Выборы в региональный парламент (ландтаг) Саксонии-Анхальт прошли в воскресенье. По их итогам победу одержала правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с результатом 43,8%. На втором месте с большим отрывом оказался Христианско-демократический союз (ХДС), набравший 17,2% голосов.По его словам, жители Германии устали от курса Берлина на поддержку Киева, что в конечном итоге привело к росту поддержки оппозиции.Газета Bild* ранее сообщила, что выборы в Саксонии-Анхальт могут стать началом конца для нынешнего правительства ФРГ во главе с канцлером Фридрихом Мерцем и поставить вопрос о его досрочной отставке.* Признан иностранным агентом на территории РФПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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