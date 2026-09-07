https://sputnik-georgia.ru/20260907/v-gruzii-planiruetsya-sozdanie-chetyrekh-novykh-okhranyaemykh-territoriy-300451780.html

В Грузии планируется создание четырех новых охраняемых территорий

В Грузии планируется создание четырех новых охраняемых территорий

Sputnik Грузия

На территории, определенной законом, широко распространены 61 вид млекопитающих, 155 видов гнездящихся птиц, а также 15 видов рептилий, 9 видов амфибий и др. 07.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-07T10:52+0400

2026-09-07T10:52+0400

2026-09-07T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Создание четырех новых охраняемых территорий общей площадью 88 035 гектаров планируется в Грузии, говорится в краткосрочном плане законодательной деятельности правительства на осеннюю сессию 2026 года, представленном законодательному органу. Как указано в плане, будет разработан новый законопроект о создании четырех новых охраняемых территорий: трех национальных парков и одной охраняемой территории. В частности: Проект закона также предусматривает создание 10 новых природных памятников. Так, в муниципалитете Цагери будут следующие природные памятники: столбы Саирме (32,6 га), водопад Гвириша (0,35 га) и водопад Рачха (1,7 га). Кроме того, в муниципалитете Местиа будут объявлены природными памятниками водопады Цанери, Твибери, Лейраки, Латаши, вершина Ушба (Шдугра), а также озера Лтнари и Намквами. Указанные выше охраняемые территории являются важными местами для сохранения биоразнообразия, говорится в плане. На территории, определенной законом, широко распространены 61 вид млекопитающих, 155 видов гнездящихся птиц, а также 15 видов рептилий, 9 видов амфибий и др.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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