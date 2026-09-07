https://sputnik-georgia.ru/20260907/v-gruzii-planiruetsya-sozdanie-chetyrekh-novykh-okhranyaemykh-territoriy-300451780.html
В Грузии планируется создание четырех новых охраняемых территорий
В Грузии планируется создание четырех новых охраняемых территорий
Sputnik Грузия
На территории, определенной законом, широко распространены 61 вид млекопитающих, 155 видов гнездящихся птиц, а также 15 видов рептилий, 9 видов амфибий и др. 07.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-07T10:52+0400
2026-09-07T10:52+0400
2026-09-07T10:52+0400
новости
грузия
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24139/46/241394695_0:173:2049:1325_1920x0_80_0_0_b4642a77de337ee231e98cedf976fcb1.jpg
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Создание четырех новых охраняемых территорий общей площадью 88 035 гектаров планируется в Грузии, говорится в краткосрочном плане законодательной деятельности правительства на осеннюю сессию 2026 года, представленном законодательному органу. Как указано в плане, будет разработан новый законопроект о создании четырех новых охраняемых территорий: трех национальных парков и одной охраняемой территории. В частности: Проект закона также предусматривает создание 10 новых природных памятников. Так, в муниципалитете Цагери будут следующие природные памятники: столбы Саирме (32,6 га), водопад Гвириша (0,35 га) и водопад Рачха (1,7 га). Кроме того, в муниципалитете Местиа будут объявлены природными памятниками водопады Цанери, Твибери, Лейраки, Латаши, вершина Ушба (Шдугра), а также озера Лтнари и Намквами. Указанные выше охраняемые территории являются важными местами для сохранения биоразнообразия, говорится в плане. На территории, определенной законом, широко распространены 61 вид млекопитающих, 155 видов гнездящихся птиц, а также 15 видов рептилий, 9 видов амфибий и др.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24139/46/241394695_0:0:1921:1441_1920x0_80_0_0_2eb003fa74cc9c01d724598a75a66331.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, общество
новости, грузия, общество
В Грузии планируется создание четырех новых охраняемых территорий
На территории, определенной законом, широко распространены 61 вид млекопитающих, 155 видов гнездящихся птиц, а также 15 видов рептилий, 9 видов амфибий и др.
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Создание четырех новых охраняемых территорий общей площадью 88 035 гектаров планируется в Грузии, говорится в краткосрочном плане законодательной деятельности правительства на осеннюю сессию 2026 года, представленном законодательному органу.
Как указано в плане, будет разработан новый законопроект о создании четырех новых охраняемых территорий: трех национальных парков и одной охраняемой территории. В частности:
в муниципалитете Местиа создадут "Нацпарк ледников" (49 623 га);
в муниципалитете Лентехи – "Нацпарк Лентехи" (20 392 га);
в муниципалитете Цагери – "Нацпарк Лечхуми" (15 737 га);
в заповеднике Хвамли – охраняемая территория (2 283 га).
Проект закона также предусматривает создание 10 новых природных памятников. Так, в муниципалитете Цагери будут следующие природные памятники: столбы Саирме (32,6 га), водопад Гвириша (0,35 га) и водопад Рачха (1,7 га).
Кроме того, в муниципалитете Местиа будут объявлены природными памятниками водопады Цанери, Твибери, Лейраки, Латаши, вершина Ушба (Шдугра), а также озера Лтнари и Намквами.
Указанные выше охраняемые территории являются важными местами для сохранения биоразнообразия, говорится в плане. На территории, определенной законом, широко распространены 61 вид млекопитающих, 155 видов гнездящихся птиц, а также 15 видов рептилий, 9 видов амфибий и др.