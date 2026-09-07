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Ведет ли правительство "Грузинской мечты" страну в правильном направлении, 2026
Ведет ли правительство "Грузинской мечты" страну в правильном направлении, 2026
Sputnik Грузия
Предвыборная кампания в стране номинально уже началась. Идут дебаты о том, готова ли оппозиция вернуться в избирательный процесс. В то же время многое будет... 07.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-07T12:31+0400
2026-09-07T12:31+0400
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Предвыборная кампания в стране номинально уже началась. Идут дебаты о том, готова ли оппозиция вернуться в избирательный процесс. В то же время многое будет зависеть от оценки эффективности деятельности правящей партии "Грузинская мечта".Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, считают ли они, что партия ведет страну в правильном направлении. 33,3% проголосовавших ответили "да", еще 21,7% – "скорее да". Полностью не согласны с политикой "Грузинской мечты" 26,1% участников опроса, еще 13,3% – скорее не согласны с ней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, инфографика, инфографика
политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, инфографика, инфографика
Предвыборная кампания в стране номинально уже началась. Идут дебаты о том, готова ли оппозиция вернуться в избирательный процесс. В то же время многое будет зависеть от оценки эффективности деятельности правящей партии "Грузинская мечта".
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, считают ли они, что партия ведет страну в правильном направлении. 33,3% проголосовавших ответили "да", еще 21,7% – "скорее да". Полностью не согласны с политикой "Грузинской мечты" 26,1% участников опроса, еще 13,3% – скорее не согласны с ней.