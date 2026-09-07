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Закрытием на закрытие: Москва ответила Берлину
Закрытием на закрытие: Москва ответила Берлину
Sputnik Грузия
Генконсульство Германии в Санкт-Петербурге, а также культурные центры имени Гёте должны быть закрыты до 18 и 13 сентября соответственно 07.09.2026, Sputnik Грузия
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Тбилиси, 7 сен – Sputnik. Москва объявила об ответных шагах после решения германских властей прекратить работу российского генконсульства в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине, сообщает РИА Новости.Российская сторона отозвала разрешение на работу Генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге. Диппредставительство должно прекратить деятельность не позднее 18 сентября 2026 года, а его сотрудники – покинуть территорию России до этой же даты.Кроме того, деятельность культурных центров имени Гёте в России должна быть прекращена. Направленным из Германии сотрудникам центров предписано покинуть страну не позднее 13 сентября 2026 года.Соответствующие дипломатические ноты были переданы главе германской дипмиссии.В российском МИД ответственность за очередное обострение двусторонних отношений возложили на власти Германии, заявив, что именно действия Берлина спровоцировали новый виток эскалации и что ответственность за его последствия несет правительство ФРГ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, германия, берлин, москва
россия, в мире, германия, берлин, москва
Закрытием на закрытие: Москва ответила Берлину
18:14 07.09.2026 (обновлено: 18:19 07.09.2026)
Генконсульство Германии в Санкт-Петербурге, а также культурные центры имени Гёте должны быть закрыты до 18 и 13 сентября соответственно
Тбилиси, 7 сен – Sputnik.
Москва объявила об ответных шагах после решения германских властей прекратить работу российского генконсульства в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине, сообщает РИА Новости
.
Российская сторона отозвала разрешение на работу Генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге. Диппредставительство должно прекратить деятельность не позднее 18 сентября 2026 года, а его сотрудники – покинуть территорию России до этой же даты.
Кроме того, деятельность культурных центров имени Гёте в России должна быть прекращена. Направленным из Германии сотрудникам центров предписано покинуть страну не позднее 13 сентября 2026 года.
Соответствующие дипломатические ноты были переданы главе германской дипмиссии.
В российском МИД ответственность за очередное обострение двусторонних отношений возложили на власти Германии, заявив, что именно действия Берлина спровоцировали новый виток эскалации и что ответственность за его последствия несет правительство ФРГ.