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Замороженные российские активы в ЕС снова на повестке дня

Замороженные российские активы в ЕС снова на повестке дня

Sputnik Грузия

Украина не перестает требовать передачи ей замороженных российских активов из бельгийских банков 07.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-07T15:31+0400

2026-09-07T15:31+0400

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Тбилиси, 7 сен - Sputnik. Киев вновь обратился к Еврокомиссии с вопросом о возможном выводе замороженных российских активов из-под юрисдикции Бельгии, заявил, по сообщению РИА Новости, официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.Заявление прозвучало в ответ на вопрос о предложении Киева вывести замороженные российские активы из бельгийской юрисдикции и передать их под управление Евросоюза, а также о том, обсуждалась ли эта инициатива во время контактов украинской стороны с Еврокомиссией. При этом Уйвари не подтвердил, что новое предложение Киева уже рассматривается государствами - членами ЕС.Основная часть российских суверенных активов, заблокированных на территории Евросоюза, хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Согласно данным организации, по состоянию на конец июня объем российских активов под санкциями на ее балансе достигал примерно 202 миллиардов евро. Бельгийские власти выступают против их использования, обращая внимание на возможные юридические и финансовые последствия.В конце августа министр обороны Бельгии Тео Франкен, комментируя очередную инициативу ряда государств ЕС по использованию российских активов, категорически отверг возможность изменения позиции Брюсселя и отметил, что премьер-министр Барт де Вевер намерен и дальше придерживаться прежнего курса.Неизменность позиции Бельгии подтвердил и глава МИД Максим Прево. Он отметил, что очередная попытка четырех государств ЕС возобновить обсуждение этого вопроса не получила заметной поддержки среди остальных европейских министров. По его оценке, обстоятельства, лежащие в основе бельгийских возражений, никуда не исчезли, а фактическое изъятие российских активов по-прежнему связано с серьезными рисками.Всего на территории Евросоюза заблокировано более 210 миллиардов евро активов российского Центробанка. ЕС направляет получаемые от этих средств доходы на поддержку Украины, тогда как сами активы продолжают оставаться замороженными.Российские власти неоднократно заявляли о незаконности блокировки своих активов и предупреждали об ответных мерах в случае попытки их конфискации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, бельгия, киев, украина, еврокомиссия, обострение ситуации вокруг украины