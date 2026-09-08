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Борьба с наркопреступностью в Грузии – МВД задержало реализаторов

Борьба с наркопреступностью в Грузии – МВД задержало реализаторов

Sputnik Грузия

Полиция изъяла метадон, мефедрон, альфа-PVP, МДМА, гашиш, кетамин и марихуану 08.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-08T18:19+0400

2026-09-08T18:19+0400

2026-09-08T18:19+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Восемь человек, как граждане Грузии, так и иностранцы, задержаны по обвинению в наркопреступлениях, говорится в заявлении МВД.Задержанным предъявлены обвинения в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, совершенных группой лиц, содействии их сбыту, а также незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества.Следствие установило, что обвиняемые размещали наркотики в заранее выбранных местах, после чего отправляли заинтересованным лицам соответствующие координаты и фотографии.В результате обысков, в том числе в 44 указанных обвиняемыми местах, полиция изъяла особо крупные партии различных наркотических средств и психотропных веществ, подготовленных к сбыту, в том числе метадон, мефедрон, альфа-PVP, МДМА, гашиш, кетамин и марихуану.В ходе следственных действий правоохранители также изъяли материалы, необходимые для упаковки наркотиков, а также деньги, предположительно полученные от их реализации.Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Борьба с наркопреступностью является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. За шесть месяцев 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 6 001 человеку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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