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Два грузинских вина из квеври взяли золото на престижном конкурсе в Германии
Два грузинских вина из квеври взяли золото на престижном конкурсе в Германии
Sputnik Грузия
"Виви Ркацители Квеври" и "Виви Саперави Квеври" были награждены золотыми медалями 08.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-08T17:18+0400
2026-09-08T17:18+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Два грузинских вина, изготовленных традиционным методом в квеври (глиняный кувшин, прим.), получили золотые медали на престижном международном конкурсе MUNDUS VINI Summer Tasting 2026 в Германии. На международном винном конкурсе золотыми медалями были награждены вина компании "Вайн Кахети": "Виви Ркацители Квеври" и "Виви Саперави Квеври". MUNDUS VINI – один из самых влиятельных международных конкурсов, проходящий в Германии, где вина оценивают приглашенные из разных стран энологи, сомелье и магистры вина. Конкурс проходит по принципу слепой дегустации (blind tasting), при которой оценка образцов происходит без идентификации бренда и производителя, только по аромату, вкусу, балансу и структуре. "Вайн Кахети" – грузинская винодельческая компания, которая создает высококачественные вина путем синтеза традиционных и современных технологий. Продукция компании представлена как на местном, так и на международных экспортных рынках. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 сортов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ изготовления вина в квеври вошел в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, германия, тбилиси, юнеско, вино и виноделие грузии, грузинское вино, виноделие, происшествия
грузия, новости, германия, тбилиси, юнеско, вино и виноделие грузии, грузинское вино, виноделие, происшествия
Два грузинских вина из квеври взяли золото на престижном конкурсе в Германии
"Виви Ркацители Квеври" и "Виви Саперави Квеври" были награждены золотыми медалями
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Два грузинских вина, изготовленных традиционным методом в квеври (глиняный кувшин, прим.), получили золотые медали на престижном международном конкурсе MUNDUS VINI Summer Tasting 2026 в Германии.
На международном винном конкурсе золотыми медалями были награждены вина компании "Вайн Кахети": "Виви Ркацители Квеври" и "Виви Саперави Квеври".
"Мы рады, что международное жюри наградило оба наших вина золотой медалью. Этот результат является еще одним важным признанием качества и потенциала грузинского вина из квеври", – заявили в компании "Вайн Кахети".
MUNDUS VINI – один из самых влиятельных международных конкурсов, проходящий в Германии, где вина оценивают приглашенные из разных стран энологи, сомелье и магистры вина.
Конкурс проходит по принципу слепой дегустации (blind tasting), при которой оценка образцов происходит без идентификации бренда и производителя, только по аромату, вкусу, балансу и структуре.
"Вайн Кахети" – грузинская винодельческая компания, которая создает высококачественные вина путем синтеза традиционных и современных технологий. Продукция компании представлена как на местном, так и на международных экспортных рынках.
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 сортов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ изготовления вина в квеври вошел в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.