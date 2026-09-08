https://sputnik-georgia.ru/20260908/eks-ministr-oborony-gruzii-poluchil-tri-goda-tyurmy-posle-sdelki-s-prokuraturoy-300493252.html

Экс-министр обороны Грузии получил три года тюрьмы после сделки с прокуратурой

Экс-министр обороны Грузии получил три года тюрьмы после сделки с прокуратурой

Sputnik Грузия

Прокуратура 8 сентября предъявила Джуаншеру Бурчулдзе и Василу Мхеидзе новые обвинения, но с обоими заключила процессуальное соглашение с учетом степени их... 08.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-08T15:11+0400

2026-09-08T15:11+0400

2026-09-08T16:11+0400

грузия

новости

джуаншер бурчуладзе

ираклий гарибашвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/11/276789968_0:80:1280:801_1920x0_80_0_0_fc49a025214d3046aec555374057ce94.jpg

ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и его родственник Васил Мхеидзе, уже осужденные по другому уголовному делу, заключили процессуальное соглашение с прокуратурой по новому делу о взяточничестве – часть наказания оба проведут в тюрьме и выплатят крупные штрафы, говорится в распространенном прокуратурой заявлении. Согласно представленным в суд ходатайствам о заключении процессуального соглашения, Бурчуладзе назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, из которых три года он проведет в пенитенциарном учреждении, а два года будут считаться условным наказанием с тем же испытательным сроком. Кроме того, ему будет назначен штраф в размере 1 млн лари. Васил Мхеидзе приговорен к четырем годам и двум месяцам лишения свободы, из которых 1 год и 2 месяца он проведет в пенитенциарном учреждении, а 3 года будут считаться условным наказанием с тем же испытательным сроком. Кроме того, ему будет назначен штраф в размере 100 тысяч лари. Прокуратура 8 сентября предъявила Джуаншеру Бурчулдзе и Василу Мхеидзе новые обвинения, но с обоими заключила процессуальное соглашение с учетом степени их сотрудничества со следствием. Новое обвинение касается получения взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и содействия в получении взятки. Расследованием, проведенным Службой государственной безопасности, установлено, что в 2021–2024 годах Бурчуладзе занимал должность министра обороны Грузии и являлся государственно-политическим должностным лицом. В соответствии с законодательством, в должности министра он был подотчетен премьеру Грузии. В конце 2022 года у Минобороны возникла необходимость в приобретении различного дорогостоящего медицинского оборудования и инвентаря, что должно было осуществляться путем секретных закупок. С целью участия в этих процедурах и получения незаконной финансовой выгоды родственник министра обороны Васил Мхеидзе по согласованию с ним связался со знакомым бизнесменом, имевшим соответствующий опыт. Предпринимателю предложили провести закупку таким образом, чтобы гарантированно обеспечить победу связанной с ним компании по желаемой цене, а взамен потребовали передать ему наличными 10% от общей стоимости контракта. Бизнесмен потребовал дополнительных гарантий от высокопоставленных должностных лиц. Тогда министр обороны Бурчуладзе договорился с премьер-министром Гарибашвили о том, что закупки для ведомства будут осуществляться таким образом, который обеспечит гарантированную победу компаний, связанных с вышеупомянутым предпринимателем, по желаемой цене. Взамен они должны были получить значительную незаконную финансовую выгоду. Получив полное служебное покровительство Гарибашвили, который, в свою очередь, потребовал передать ему соответствующую материальную выгоду и подтвердил надежность выбранного для подобных вопросов бизнесмена, Бурчуладзе поручил тогдашнему заместителю министра обороны Хаиндрава и руководителю департамента закупок Владимиру Гудаушаури создать неконкурентную среду в процессе приобретения министерством различного медицинского оборудования и инвентаря для военного госпиталя МО. В результате целенаправленных действий и заключения нереальных сделок стоимость товаров и услуг, приобретаемых по контрактам в рамках секретных закупок, была искусственно завышена. В результате трех секретных закупок связанные с вышеупомянутыми лицами компании поставили министерству обороны Грузии медицинское оборудование и другой инвентарь, реальная стоимость которых составляла 11 499 705 лари, за 18 484 960 лари. Параллельно с указанными закупками бизнесмен, участвовавший в закупках, в обмен на соответствующие гарантии и покровительство, несколькими траншами передал Василу Мхеидзе наличными около 10% от общей стоимости контрактов – 1,9 миллиона лари. Из этой суммы Мхеидзе оставил себе 400 тысяч лари в качестве личной выгоды, а оставшиеся деньги полностью передал Бурчуладзе. Из полученных в качестве взятки 1,5 миллиона лари Бурчуладзе оставил себе 750 тысяч лари, а вторую половину также в несколько этапов передал наличными Гарибашвили. В результате государству был причинен ущерб в крупном размере – 6,9 миллиона лари, а публичный интерес был существенно нарушен. По этому же эпизоду обвинение уже предъявлено бывшему премьер-министру Грузии, осужденному на пять лет по другому уголовному делу Ираклию Гарибашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, джуаншер бурчуладзе, ираклий гарибашвили