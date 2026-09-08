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Грузия даст 20 тысяч моряков для преодоления глобального дефицита кадров – генсек ИМО

Грузия даст 20 тысяч моряков для преодоления глобального дефицита кадров – генсек ИМО

Sputnik Грузия

Грузия сможет восполнить глобальный дефицит кадров, а также связать Запад и Восток 08.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-08T16:17+0400

2026-09-08T16:17+0400

2026-09-08T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Грузия может закрыть половину мирового дефицита кадров в морском секторе, предоставив 20 тысяч моряков, заявил генсек Международной морской организации IMO Арсенио Домингес на Международном морском форуме в Батуми. Черноморский курортный город Батуми 7-8 сентября принимает Международный морской форум GIMF–2026, который проходит под патронажем премьер-министра. Основные темы форума – роль Грузии в Среднем коридоре и значение проходящих через страну транзитных транспортных маршрутов.В своем выступлении Домингес рассказал о глобально важных направлениях в международном морском секторе, ключевых вопросах и вызовах морского управления, уделив особое внимание геополитической ситуации в различных регионах. Глава IMO выразил благодарность Грузии за проведение форума, который проходит уже десятый год подряд. Он высоко оценил многолетний опыт страны по привлечению молодежи в морскую профессию и успешное партнерство как с самой организацией, так и на региональном и международном уровнях. По его словам, Грузия – это не только морская страна, но и государство, которое придает огромное значение человеческому фактору, особенно когда речь идет о моряках. Как отметил генеральный секретарь IMO, Грузия является членом Международной морской организации с 1993 года и с тех пор активно участвует в ее работе. Он сделал особый акцент на важной роли Грузии в процессе развития Среднего коридора и создании моста между Западом и Востоком. "Мы увидели в видеоролике, что 7 миллиардов долларов инвестируются в порт и инфраструктуру. Тот факт, что обработка грузов увеличивается более чем на 20%, и этот рост произошел уже в текущем году, когда в мире наблюдаются проблемы, позволяет нам увидеть, насколько важную роль играет взаимосвязанность в мультимодальных перевозках из Грузии и региона, где транспортировка крайне важна", – заявил генеральный секретарь IMO.Международный морской форум Грузии проводится с 2016 года. В этом году особое внимание на форуме будет уделено таким приоритетным направлениям, как возможности развития Среднего коридора, региональная транспортно-логистическая взаимосвязанность, инновации, устойчивый морской транспорт, укрепление государственно-частного партнерства и другим вопросам. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Грузия участвует в развитии Среднего коридора с момента его формирования. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.Транзитная роль Грузии имеет особое значение в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток–Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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