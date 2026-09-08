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Грузия и Словакия заключили меморандум о сотрудничестве в сфере образования
Грузия и Словакия заключили меморандум о сотрудничестве в сфере образования
Sputnik Грузия
Меморандум ориентирован на углубление отношений в сфере образования, а также на создание новых образовательных возможностей для молодежи 08.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-08T14:51+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Между министерствами образования Грузии и Словакии был подписан меморандум об углублении двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе Минобразования.Документ подписали министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе и министр образования, науки, исследований, развития и молодежи Словакии Томаш Друкер.В рамках партнерства стороны будут способствовать обмену опытом и передовыми практиками, углублению связей между образовательными и научными учреждениями, а также созданию новых образовательных возможностей для молодежи.В ходе встречи министры обсудили дальнейшие планы по эффективной реализации предусмотренных меморандумом инициатив и договорились создать рабочую группу для координации сотрудничества.Министр образования Грузии подробно проинформировал своего словацкого коллегу о проводимых в стране реформах и шагах по повышению качества образования, ориентированных на современные требования, а также пригласил его посетить Грузию.В свою очередь Друкер подчеркнул важность углубления дружественных и партнерских отношений между странами.Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе отправился в Словакию с рабочим визитом 7 сентября. Он примет участие в региональной конференции PISA 2026, где расскажет о достижениях грузинской системы образования. Также Миканадзе встретится с министрами образования Украины, Турции, Хорватии и Кыргызстана. Отношения Грузии и Словакии Дипломатические отношения Грузия и Словакия установили в январе 1993 года. Посольство Грузии в Словакии открылось в 2006 году, а посольство Словакии в Грузии – в 2014 году. В 2025 году правительство Грузии одобрило открытие почетного консульства Словакии в Кутаиси (регион Имерети). Почетное консульство покрывает Аджарию, Имерети, Гурию, Самегрело – Земо Сванети и Рача-Лечхуми – Квемо Сванети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, общество, тбилиси, имерети, гиви миканадзе, словакия, образование, образование, образование в грузии
новости, грузия, общество, тбилиси, имерети, гиви миканадзе, словакия, образование, образование, образование в грузии
Грузия и Словакия заключили меморандум о сотрудничестве в сфере образования
14:51 08.09.2026 (обновлено: 15:05 08.09.2026)
Меморандум ориентирован на углубление отношений в сфере образования, а также на создание новых образовательных возможностей для молодежи
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Между министерствами образования Грузии и Словакии был подписан меморандум об углублении двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе Минобразования.
Документ подписали министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе и министр образования, науки, исследований, развития и молодежи Словакии Томаш Друкер.
В рамках партнерства стороны будут способствовать обмену опытом и передовыми практиками, углублению связей между образовательными и научными учреждениями, а также созданию новых образовательных возможностей для молодежи.
В ходе встречи министры обсудили дальнейшие планы по эффективной реализации предусмотренных меморандумом инициатив и договорились создать рабочую группу для координации сотрудничества.
Министр образования Грузии подробно проинформировал своего словацкого коллегу о проводимых в стране реформах и шагах по повышению качества образования, ориентированных на современные требования, а также пригласил его посетить Грузию.
В свою очередь Друкер подчеркнул важность углубления дружественных и партнерских отношений между странами.
Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе отправился в Словакию с рабочим визитом 7 сентября. Он примет участие в региональной конференции PISA 2026, где расскажет о достижениях грузинской системы образования. Также Миканадзе встретится с министрами образования Украины, Турции, Хорватии и Кыргызстана.
Отношения Грузии и Словакии
Дипломатические отношения Грузия и Словакия установили в январе 1993 года. Посольство Грузии в Словакии открылось в 2006 году, а посольство Словакии в Грузии – в 2014 году.
В 2025 году правительство Грузии одобрило открытие почетного консульства Словакии в Кутаиси (регион Имерети). Почетное консульство покрывает Аджарию, Имерети, Гурию, Самегрело – Земо Сванети и Рача-Лечхуми – Квемо Сванети.