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Грузия и Словакия заключили меморандум о сотрудничестве в сфере образования

Грузия и Словакия заключили меморандум о сотрудничестве в сфере образования

Sputnik Грузия

Меморандум ориентирован на углубление отношений в сфере образования, а также на создание новых образовательных возможностей для молодежи 08.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-08T14:51+0400

2026-09-08T14:51+0400

2026-09-08T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Между министерствами образования Грузии и Словакии был подписан меморандум об углублении двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе Минобразования.Документ подписали министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе и министр образования, науки, исследований, развития и молодежи Словакии Томаш Друкер.В рамках партнерства стороны будут способствовать обмену опытом и передовыми практиками, углублению связей между образовательными и научными учреждениями, а также созданию новых образовательных возможностей для молодежи.В ходе встречи министры обсудили дальнейшие планы по эффективной реализации предусмотренных меморандумом инициатив и договорились создать рабочую группу для координации сотрудничества.Министр образования Грузии подробно проинформировал своего словацкого коллегу о проводимых в стране реформах и шагах по повышению качества образования, ориентированных на современные требования, а также пригласил его посетить Грузию.В свою очередь Друкер подчеркнул важность углубления дружественных и партнерских отношений между странами.Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе отправился в Словакию с рабочим визитом 7 сентября. Он примет участие в региональной конференции PISA 2026, где расскажет о достижениях грузинской системы образования. Также Миканадзе встретится с министрами образования Украины, Турции, Хорватии и Кыргызстана. Отношения Грузии и Словакии Дипломатические отношения Грузия и Словакия установили в январе 1993 года. Посольство Грузии в Словакии открылось в 2006 году, а посольство Словакии в Грузии – в 2014 году. В 2025 году правительство Грузии одобрило открытие почетного консульства Словакии в Кутаиси (регион Имерети). Почетное консульство покрывает Аджарию, Имерети, Гурию, Самегрело – Земо Сванети и Рача-Лечхуми – Квемо Сванети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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